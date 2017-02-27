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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8508850985108511

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 71
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
24%
17
26,50-27,00
31%
22
27,00-27,50
23%
16
27,50-28,00
7%
5
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну сьогодні і качелі :D
Вдень обмінки купівлю підняли до 26,50 а зараз продаж 26,50.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:15

  somilitark написав:Приблизно в 99-му році, коли олігархи тупо закривали заводи, а ті які працювали, то перестали платити вчасно навіть 50 баксів на той час.
Люди виходить винні, в тому що закрились заводи, які не хочуть за копійки працювати і шукають кращих умов?


Вы либо нарочно манипулируете, либо совсем не улавливаете смысл прочтенного - я говорил о роли экономического государственного менеджмента!

  somilitark написав:Ви точно повторюєте радяньські і раша темники, відношення до людей як до рабів, якім можна нічого не платити, а якщо тікають і чинять супротив, то треба зробити зализній купол, щоб не бігли з підводного човна


Или это было для того, чтобы подвести к вашей любимой песне? Создайте ветку "Валютный рынок в контексте политинформации" и развлекайтесь там. Парочка форумчан, которые вас поддержат, точно найдется
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:30

[quote="5336941:zРадио"]

заробитчан Правда, он не создает ни занятости, ни экспертизы - напротив, стимулирует деиндустриализацию и депопуляцию. /quote]
Заробітчани у всьому винні, що тут ще розуміти, не треба придурюватись, як ще це все можна зрозуміти по-другому?(((
Де тут про управління економікою?
somilitark
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