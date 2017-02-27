Ну сьогодні і качелі
Вдень обмінки купівлю підняли до 26,50 а зараз продаж 26,50.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну сьогодні і качелі
Вдень обмінки купівлю підняли до 26,50 а зараз продаж 26,50.
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:15
Вы либо нарочно манипулируете, либо совсем не улавливаете смысл прочтенного - я говорил о роли экономического государственного менеджмента!
Или это было для того, чтобы подвести к вашей любимой песне? Создайте ветку "Валютный рынок в контексте политинформации" и развлекайтесь там. Парочка форумчан, которые вас поддержат, точно найдется
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:30
[quote="5336941:zРадио"]
заробитчан Правда, он не создает ни занятости, ни экспертизы - напротив, стимулирует деиндустриализацию и депопуляцию. /quote]
Заробітчани у всьому винні, що тут ще розуміти, не треба придурюватись, як ще це все можна зрозуміти по-другому?(((
Де тут про управління економікою?
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