oleg49 написав:

greenozon написав: Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.



Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

https://news.finance.ua/ua/news/-/50388 ... yi-valyuty Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.Дмитро Соболєв, CSO ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

В статье нет основного фактора, который, заставляет меня на протяжении нескольких месяцев сразу же избавляться от свободной гривни.Итак, если скачать и проанализировать файл gas_stocks_reserve_31_10_2021.xlsx () видим:1. В 2019, 2020 в хранилища закладывалось около 13 млрд.куб газа. Причем, ходу отопительного сезона газ еще и подкупали.2. В 2021 закачали 3.5 млрд.куб газа.3. В октябре прошлых годов хранилища наполнялись газом. В этом году в октябре отобрали с хранилищ 0.67 млрд.куб газа.4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые (только с буферным газом). Поэтому, рассказы чиновников, что уголь заменим газом - это понты.Таким образом, зиму может и пройдем по газу (а может и нет), выйдем с сухими хранилищами. Т.е. коло 13 млрд.куб газа в следующем году купить придется. Даже если 700$ за 1000 куб. это 9 млрд.+ надо подкупить уголь.Но чего, не будет в следующем году: очередного подарка МВФ, валюты на счетах Нафтогаза, большого урожая (не все купят удобрения, кто-то сэкономит).Будут АйТи, заробитчане, ну и высокая инфляция в придачу, которая также будет давить на гривну.ПС. 1. Оперативная инф. по запасам угля здесь2. В прошлом месяце спустили на ГЕС в почти в два раза больше воды, чем планировали. Днепр реально обмелел. ЗИП архив с оперативными данными "Баланс електроенергії по ОЕС України" можно скачать здесь