somilitark написав:Приблизно в 99-му році, коли олігархи тупо закривали заводи, а ті які працювали, то перестали платити вчасно навіть 50 баксів на той час. Люди виходить винні, в тому що закрились заводи, які не хочуть за копійки працювати і шукають кращих умов?
Вы либо нарочно манипулируете, либо совсем не улавливаете смысл прочтенного - я говорил о роли экономического государственного менеджмента!
somilitark написав:Ви точно повторюєте радяньські і раша темники, відношення до людей як до рабів, якім можна нічого не платити, а якщо тікають і чинять супротив, то треба зробити зализній купол, щоб не бігли з підводного човна
Или это было для того, чтобы подвести к вашей любимой песне? Создайте ветку "Валютный рынок в контексте политинформации" и развлекайтесь там. Парочка форумчан, которые вас поддержат, точно найдется
заробитчан Правда, он не создает ни занятости, ни экспертизы - напротив, стимулирует деиндустриализацию и депопуляцию. /quote] Заробітчани у всьому винні, що тут ще розуміти, не треба придурюватись, як ще це все можна зрозуміти по-другому?((( Де тут про управління економікою?
oleg49 написав:Безперечно, "команда веселих" хлопців винуватих знайде. Але, газ і вугілля прийдеться купувати. Добре, хоч запасів палива для АЕС є ще 1.5 роки. ("папиредники" залишили). Забув сказати, власний добуток газу і вугілля поки потроху скорочується. Хоча, якщо вірити новому керманичу Нафтогазу, ми за 10 років майже подвоїмо добування газу (ненавижу брехні популістів). Короче кажучи, наприкінці зими державі так, чи інакше прийдеться витрачати валюту. І дуже багато. ПС. Мати за ворога Ахметова - це була дуже дурна думка. Цікаво, хто таку ідею Зе підкинув.
Не факт що доведеться купувати газ. Їм фартить за самого початку - ковід дозволив приховати падіння промисловості, розкидання грошей з валютних хелікоптерів дозволило гасити борги, минула тепла зима призвела до мінмальних витрат газу. Може і ця зима теж дозволить скакати між крапельками. А як ні - то повідключають віддалені райони.
zРадио написав: заробитчан Правда, он не создает ни занятости, ни экспертизы - напротив, стимулирует деиндустриализацию и депопуляцию. /quote] Заробітчани у всьому винні, що тут ще розуміти, не треба придурюватись, як ще це все можна зрозуміти по-другому?((( Де тут про управління економікою?
Вы же сами пишете, что лучше бы пересичный работал за достойную зарплату здесь, а не за границей. Людей, которые ротируются профессионально, или карьерно, едва ли 5% от всех работающих за пределами страны наберется. А большинство - вынужденные эмигранты. Не они виноваты, а экономическая модель, не утилизирующая их знания. И чем меньше будет внутреннее производство, тем меньше будет занятость. А от безработицы люди уезжают, чем еще сильнее подрывают (подрывается - повторюсь, их реактивный отъезд - это следствие, а не причина) внутреннее производство. По простому это называется "круговая порука", по научному - "ловушка бедности"
zРадио написав:.. А большинство - вынужденные эмигранты. Не они виноваты, а экономическая модель, не утилизирующая их знания. И чем меньше будет внутреннее производство, тем меньше будет занятость. А от безработицы люди уезжают, чем еще сильнее подрывают (подрывается - повторюсь, их реактивный отъезд - это следствие, а не причина) внутреннее производство. ..
Остается добавить только, что в долгосроке такая "стратегия" приводит таки к эмиграции людей с семьями, за пониманием отсутствия перспектив на месте. Благо, что получить ВНЖ в Польше довольно просто. Учи язык и вали нафиг. И не будет вам валюты. Останется в Польше. А долги останутся в Украине. И кому то их придется отдавать. Наверное, пенсионерам
zРадио написав: Вы же сами пишете, что лучше бы пересичный работал за достойную зарплату здесь, а не за границей. Людей, которые ротируются профессионально, или карьерно, едва ли 5% от всех работающих за пределами страны наберется. А большинство - вынужденные эмигранты. Не они виноваты, а экономическая модель, не утилизирующая их знания. И чем меньше будет внутреннее производство, тем меньше будет занятость. А от безработицы люди уезжают, чем еще сильнее подрывают (подрывается - повторюсь, их реактивный отъезд - это следствие, а не причина) внутреннее производство. По простому это называется "круговая порука", по научному - "ловушка бедности"
То про що я пишу, то я це пам'ятаю. Питання до Вас, про що Ви пишете((( Теорія це дуже добре, але є сьогодні, в дорозі теж треба чимось годувати пересічного. Я вважаю, що тримати курс заниженим це злочін, треба мати ринковий курс. Про який нам так довго говорили, виправдовуючись за курс 25 осінню 2015-го. І проблема виробництва точно не в курсі, курс бабахнули дефолтним девалом 7 років тому, чому це не допомогло? Чому виробництво постійно падає, значить треба шукати в іншому місці фактори, які його реально підвищать, заодно знову не згвалтує доходи пересичного. Зараз яка дорога енергія, а також який дорогий наш експорт, гречка 45 наприклад, це взагалі космос, інфляція при курсі 26.5 добиває бідних, ми всі заробили курс 20, і хоч трохи мати гешефт від дорого експорту і пригальмувати імпорт в цінах, але влада грає в свою брудну гру, вона не розподіляє доходи за допомогою адекватного і справедливолго курсу,вона підіграє олігархам і ще більше всіх заганяє в бідність і злидні знеціниними доходами. От про що я говорю, реальний курс 20 і нижче, а не те що Ви всі бачите на табло обмінок!
greenozon написав:Тож не варто особливо радіти «міцній гривні». Це достатньо тимчасове явище і, само по собі, воно не є позитивним для України, виходячи з того, внаслідок чого таке зміцнення відбулося.
В статье нет основного фактора, который, заставляет меня на протяжении нескольких месяцев сразу же избавляться от свободной гривни. Итак, если скачать и проанализировать файл gas_stocks_reserve_31_10_2021.xlsx (https://data.gov.ua/dataset/5427741f-08 ... 351e0cdbae) видим: 1. В 2019, 2020 в хранилища закладывалось около 13 млрд.куб газа. Причем, ходу отопительного сезона газ еще и подкупали. 2. В 2021 закачали 3.5 млрд.куб газа. 3. В октябре прошлых годов хранилища наполнялись газом. В этом году в октябре отобрали с хранилищ 0.67 млрд.куб газа. 4. Если повторится расход по газу прошлого года, то хранилища будут пустые (только с буферным газом). Поэтому, рассказы чиновников, что уголь заменим газом - это понты. Таким образом, зиму может и пройдем по газу (а может и нет), выйдем с сухими хранилищами. Т.е. коло 13 млрд.куб газа в следующем году купить придется. Даже если 700$ за 1000 куб. это 9 млрд.+ надо подкупить уголь. Но чего, не будет в следующем году: очередного подарка МВФ, валюты на счетах Нафтогаза, большого урожая (не все купят удобрения, кто-то сэкономит). Будут АйТи, заробитчане, ну и высокая инфляция в придачу, которая также будет давить на гривну. ПС. 1. Оперативная инф. по запасам угля здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183254 2. В прошлом месяце спустили на ГЕС в почти в два раза больше воды, чем планировали. Днепр реально обмелел. ЗИП архив с оперативными данными "Баланс електроенергії по ОЕС України" можно скачать здесь http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183225.
Додам ще негативних факторів: Беларусь прекращает поставки электричества в Украину с 18 ноября «Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей» — лаконично сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.