RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8509851085118512

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 73
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
25%
18
26,50-27,00
30%
22
27,00-27,50
22%
16
27,50-28,00
8%
6
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:29

  sailed написав:Беларусь прекращает поставки электричества в Украину с 18 ноября
«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей» — лаконично сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.


Электроэнергия шла от батьки по договору экстренной помощи, такие поставки не могут продолжаться вечно, почему за две недели не удосужились договориться о контрактных поставках непонятно... так что ждем новых видосиков, это лучшее на что способны нынешние "кэрманичи".
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:35

Межбанк: курс доллара быстро просел

Среда прошла очень показательно на валютном рынке и снова подтвердила его полную зависимость от действий и задач крупных игроков, а также от интервенций Нацбанка.

С самого начала сессии начались новые попытки “разогреть” доллар. Стартовал рынок сразу на 5 копеек выше вчерашнего закрытия – с 26,52/26,54 гривен, что не сулило ничего хорошего покупателям. А продавцы явно не спешили сразу же закрывать основные сделки, надеясь на дальнейший рост котировок.

На этот раз Нацбанк долго не тянул и оперативно вышел с продажей доллара по 26,55 гривен. Это “расстроило” тех продавцов, кто надеялся на ажиотаже еще больше вздернуть курс.

К 11 часам спрос еще превышал предложение, но продавцы были вынуждены ставить котировку Нацбанка, а покупатели несколько успокоились появлением регулятора и стали уже не так лихорадочно скупать валюту. 26,53/26,55 – котировка на 11:00, которая устроила всех.

К полудню активность всех клиентов была на пике, объем сделок достиг $175 млн, а доллар чуть просел до 26,525/26,545. При продаже “засветились” госбанки и другие участники рынка сделали вывод, что раз госы стали “сливать” валюту, значит котировки вряд ли пойдут вверх.Тем более, что НБУ продолжал стоять с уровнем продажи по 26,55.

К обеду ситуация более-менее выровнялась при котировках 26,53/26,55 гривен на 13:00, а за этот час было проведено еще сделок почти на $40 млн. Начали нервничать уже продавцы, так как спрос заметно снизился. Ажиотаж явно спал и котировки поползли вниз.

Если к 14 часам доллар еще находился в пределах 26,52/26,54 гривен, то к 15:00 курс уже просел до 26,47/26,49 гривен, а к 16:00 вообще обвалился до 26,39/26,41.

Но тут уже вышли наиболее стойкие и хитрые из покупателей. Они решили воспользоваться таким резким отскоком котировок и прикупить себе подешевевшей валюты. Среди них были замечены как небольшие банки-спекулянты, так и несколько достаточно “тяжеловесных” клиентов госбанков. Видимо соблазн “дармовых” покупок их привлек бы и больше, но тут уже быстро сориентировались немногочисленные оставшиеся продавцы. Они быстро подтянули котировки снова вверх по сделкам до $500 тысяч и в итоге завершилась сессия уровнем 26,42/26,44 гривен за доллар.

Сказать, что рынок совсем успокоился, мы не можем, но и ажиотажа со скупкой валюты сегодня под конец дня уже тоже не наблюдалось.

Главные события 17 ноября на валютном рынке:

Доллар за день подешевел сразу на 10 копеек — с утренних 26,52/26,54 до 26,42/26,44 гривен к концу сессии.

Нацбанк с самого утра вышел на межбанк с продажей доллара по 26,55 гривен и простоял с ней достаточно долго, чтобы сбить “растущий” тренд по курсу американской валюты.

Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,528 гривен, а официальный курс на 18 ноября 2021 года установлен на уровне 26,5147 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2368 раз.
Подякували: 4031 раз.
 
Профіль
30
15
31
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:36

  kluychkooleg написав:Но главное ведь не только угадать, когда ракета стартанет, важнее не пропустить момент, когда она начнет возвращаться на Землю.


Как только курс на МБ часов в 12 нырнул ниже 26.50, позвонил куда надо и слил порцию доллара по 26.56.
Пока движения этой порции c 12.11 (в начале была пришедшая гривня), выглядят так:

26.15 (buy) - 26.40(sell) - 26.30 (buy) - 26.56 (sell) - ? (buy)

"Не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался" (С)

На табло ТАС вечером горели такие курсы по доллару: 26.06 - 26.18.
ТАС так шутит.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:01

  zРадио написав:
  somilitark написав:Не згоден.
Це тупік.
Жодна країна світу не слідує цьому правилу, окрім одної агресивної бензоколонки під вічними санкціями із-за Крима і Донбаса


Япония, Китай, Швейцария, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Тайланд, ОАЭ, Израиль, Норвегия... Продолжать?

Сколько раз у этих стран были кратные девалы?
pppman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 13.10.08
Подякував: 234 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:02

  kluychkooleg написав:26.15 (buy) - 26.40(sell) - 26.30 (buy) - 26.56 (sell) - ? (buy)

хорошо, но не идеально, еще есть куда стремиться
  centurionus написав:Здав трохи по 26.60

:mrgreen:
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4236 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8509851085118512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, flyman, Ромасик і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2866, 2867, 2868
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28672 14115985
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 18:35
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7856 13162895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 14:01
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 123, 124, 125
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1241 3542293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 16:31
Цитрин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.