Сибарит
Сеть поломалась
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:29
Электроэнергия шла от батьки по договору экстренной помощи, такие поставки не могут продолжаться вечно, почему за две недели не удосужились договориться о контрактных поставках непонятно... так что ждем новых видосиков, это лучшее на что способны нынешние "кэрманичи".
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:35
Межбанк: курс доллара быстро просел
Среда прошла очень показательно на валютном рынке и снова подтвердила его полную зависимость от действий и задач крупных игроков, а также от интервенций Нацбанка.
С самого начала сессии начались новые попытки “разогреть” доллар. Стартовал рынок сразу на 5 копеек выше вчерашнего закрытия – с 26,52/26,54 гривен, что не сулило ничего хорошего покупателям. А продавцы явно не спешили сразу же закрывать основные сделки, надеясь на дальнейший рост котировок.
На этот раз Нацбанк долго не тянул и оперативно вышел с продажей доллара по 26,55 гривен. Это “расстроило” тех продавцов, кто надеялся на ажиотаже еще больше вздернуть курс.
К 11 часам спрос еще превышал предложение, но продавцы были вынуждены ставить котировку Нацбанка, а покупатели несколько успокоились появлением регулятора и стали уже не так лихорадочно скупать валюту. 26,53/26,55 – котировка на 11:00, которая устроила всех.
К полудню активность всех клиентов была на пике, объем сделок достиг $175 млн, а доллар чуть просел до 26,525/26,545. При продаже “засветились” госбанки и другие участники рынка сделали вывод, что раз госы стали “сливать” валюту, значит котировки вряд ли пойдут вверх.Тем более, что НБУ продолжал стоять с уровнем продажи по 26,55.
К обеду ситуация более-менее выровнялась при котировках 26,53/26,55 гривен на 13:00, а за этот час было проведено еще сделок почти на $40 млн. Начали нервничать уже продавцы, так как спрос заметно снизился. Ажиотаж явно спал и котировки поползли вниз.
Если к 14 часам доллар еще находился в пределах 26,52/26,54 гривен, то к 15:00 курс уже просел до 26,47/26,49 гривен, а к 16:00 вообще обвалился до 26,39/26,41.
Но тут уже вышли наиболее стойкие и хитрые из покупателей. Они решили воспользоваться таким резким отскоком котировок и прикупить себе подешевевшей валюты. Среди них были замечены как небольшие банки-спекулянты, так и несколько достаточно “тяжеловесных” клиентов госбанков. Видимо соблазн “дармовых” покупок их привлек бы и больше, но тут уже быстро сориентировались немногочисленные оставшиеся продавцы. Они быстро подтянули котировки снова вверх по сделкам до $500 тысяч и в итоге завершилась сессия уровнем 26,42/26,44 гривен за доллар.
Сказать, что рынок совсем успокоился, мы не можем, но и ажиотажа со скупкой валюты сегодня под конец дня уже тоже не наблюдалось.
Главные события 17 ноября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел сразу на 10 копеек — с утренних 26,52/26,54 до 26,42/26,44 гривен к концу сессии.
Нацбанк с самого утра вышел на межбанк с продажей доллара по 26,55 гривен и простоял с ней достаточно долго, чтобы сбить “растущий” тренд по курсу американской валюты.
Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,528 гривен, а официальный курс на 18 ноября 2021 года установлен на уровне 26,5147 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:36
Как только курс на МБ часов в 12 нырнул ниже 26.50, позвонил куда надо и слил порцию доллара по 26.56.
Пока движения этой порции c 12.11 (в начале была пришедшая гривня), выглядят так:
26.15 (buy) - 26.40(sell) - 26.30 (buy) - 26.56 (sell) - ? (buy)
"Не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался" (С)
На табло ТАС вечером горели такие курсы по доллару: 26.06 - 26.18.
ТАС так шутит.
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:01
Сколько раз у этих стран были кратные девалы?
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:02
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:12
Перфекционизм - зло!
Завтра хотелось бы взять паузу, но думаю, будет опять нервно-драйвово.
Дни перестали быть томными.
Все будет зависеть от того, что НБУ сделает с утра. Или не сделает.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 17 лис, 2021 19:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:24
Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся.
Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?...
У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна.
Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите!
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В резерві зараз 220 МВт ТГ-2 на РАЕС-1. З 19 листопада потепління. 21 листопада заплановано запуск після ремонту енергоблока на ЗАЕС (чотирнадцятого з 15).
Нічого помітного для пересічних не буде. На курс це ніяк не вплине.
Потроху підемо по 26. А олені з'їли чергову порцію "дешевого" ягелю по 26.5.
Не кажучи про те, що на спуску євро під 30 може панік сейл розпочатися....
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тем временем турецкая лира
|