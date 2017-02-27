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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8510851185128513

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 73
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
25%
18
26,50-27,00
30%
22
27,00-27,50
22%
16
27,50-28,00
8%
6
28,00-28,50
3%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:59

  zРадио написав:Ну если считать заробитчан экспортом, то да, у нас позитивный торговый баланс

В попытках пририсовать ріст ВВП бывали инициативы и похлеще, не знаю, чем закончились:

ВВП ЕС прирастет наркоторговлей и проституцией

В ближайшее время страны—члены ЕС представят предварительные расчеты объемов нелегальной индустрии в их экономике. А уже с сентября этого года все эти страны должны будут учитывать доходы от проституции и производства и потребления наркотиками при расчете ВВП.
.......

Еще один аргумент — единообразие: раз в некоторых странах ЕС проституция и употребление наркотиков разрешены законом, например, в Нидерландах, и доходы от этого учитываются в экономических показателях страны, тогда и другие государства ЕС должны включить эти статьи в бюджет.

https://www.kommersant.ru/doc/2438474
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:09

  pppman написав:Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся.
Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?...
У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна.
Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите!


Вы нечасто на ветке, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай. А может быть реактивной мерой безысходности, когда альтернатив не остается, и приходится обесценивать внутренний долг, чтобы не пришлось объявлять дефолт по внешнему (принцип меньшего из двух зол). Пример - Украина. Первая девальвация - управляемая, она не наносит вреда платежеспособности, вторая - хаотичная с ценовыми шоками и экономической разрухой, когда останавливается даже операционная деятельность предприятий, поскольку единственным работающим бизнесом на время становится покупка валюты. Экспортерам тоже приходится несладко.

Вы не видели у нас пример грамотной экспансионистской политики. Хотя бы потому что ее не было. Но главное - потому что называете ее девальвацией. Страшным словом, которым пугают украинцев и которое не знают обыватели успешных развивающихся стран, поскольку им плевать на обменный курс - высокое денежное предложение финансирует экономический рост, в условиях которого увеличивается и выпуск, и конкуренция за рабочую силу. Вследствие чего стоимость труда растет существенно быстрее инфляции, а высокая занятость не стимулирует людей уезжать
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вы нечасто на форуме, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай.

Пример того, что страна стоит только какие-то производства и инфраструктуру приводит к тому, что промышленные товары обесцениваются, а сумасшедших денег стоит еда и энергия.
Отсюда блекауты, дефицит топлива на заправках и призывы к народу запастись товарами первой необходимости.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:30

  Denik написав:
  zРадио написав:Вы нечасто на форуме, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай.

Пример того, что страна стоит только какие-то производства и инфраструктуру приводит к тому, что промышленные товары обесцениваются, а сумасшедших денег стоит еда и энергия.
Отсюда блекауты, дефицит топлива на заправках и призывы к народу запастись товарами первой необходимости.


Почему "только"? Я не призываю отказываться от растениеводства в пользу более сложного производства. И высокое предложение денег в экономике никак по нему не ударит. Напротив - будет стимулировать его качественное развитие. Уверен, для вас не секрет, что маленькие Нидерланды производят втрое больше с/х продукции в денежном эквиваленте, чем мы. Но даже с учетом этого факта, не тюльпаны обеспечивают голландцам высокий уровень жизни. Помимо этого в стране есть инновационная промышленность и развитый сектор услуг. О т.н. голландской болезни вы тоже, наверняка слышали, хотя болеют ей сегодня не они, а мы
zРадио
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