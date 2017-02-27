Додано: Сер 17 лис, 2021 20:09

pppman написав: Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся.

Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?...

У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна.

Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите! Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся.Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?...У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна.Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите!

Вы нечасто на ветке, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай. А может быть реактивной мерой безысходности, когда альтернатив не остается, и приходится обесценивать внутренний долг, чтобы не пришлось объявлять дефолт по внешнему (принцип меньшего из двух зол). Пример - Украина. Первая девальвация - управляемая, она не наносит вреда платежеспособности, вторая - хаотичная с ценовыми шоками и экономической разрухой, когда останавливается даже операционная деятельность предприятий, поскольку единственным работающим бизнесом на время становится покупка валюты. Экспортерам тоже приходится несладко.Вы не видели у нас пример грамотной экспансионистской политики. Хотя бы потому что ее не было. Но главное - потому что называете ее девальвацией. Страшным словом, которым пугают украинцев и которое не знают обыватели успешных развивающихся стран, поскольку им плевать на обменный курс - высокое денежное предложение финансирует экономический рост, в условиях которого увеличивается и выпуск, и конкуренция за рабочую силу. Вследствие чего стоимость труда растет существенно быстрее инфляции, а высокая занятость не стимулирует людей уезжать