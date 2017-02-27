zРадио написав:Ну если считать заробитчан экспортом, то да, у нас позитивный торговый баланс
В попытках пририсовать ріст ВВП бывали инициативы и похлеще, не знаю, чем закончились:
ВВП ЕС прирастет наркоторговлей и проституцией
В ближайшее время страны—члены ЕС представят предварительные расчеты объемов нелегальной индустрии в их экономике. А уже с сентября этого года все эти страны должны будут учитывать доходы от проституции и производства и потребления наркотиками при расчете ВВП. .......
Еще один аргумент — единообразие: раз в некоторых странах ЕС проституция и употребление наркотиков разрешены законом, например, в Нидерландах, и доходы от этого учитываются в экономических показателях страны, тогда и другие государства ЕС должны включить эти статьи в бюджет.
pppman написав:Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся. Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?... У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна. Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите!
Вы нечасто на ветке, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай. А может быть реактивной мерой безысходности, когда альтернатив не остается, и приходится обесценивать внутренний долг, чтобы не пришлось объявлять дефолт по внешнему (принцип меньшего из двух зол). Пример - Украина. Первая девальвация - управляемая, она не наносит вреда платежеспособности, вторая - хаотичная с ценовыми шоками и экономической разрухой, когда останавливается даже операционная деятельность предприятий, поскольку единственным работающим бизнесом на время становится покупка валюты. Экспортерам тоже приходится несладко.
Вы не видели у нас пример грамотной экспансионистской политики. Хотя бы потому что ее не было. Но главное - потому что называете ее девальвацией. Страшным словом, которым пугают украинцев и которое не знают обыватели успешных развивающихся стран, поскольку им плевать на обменный курс - высокое денежное предложение финансирует экономический рост, в условиях которого увеличивается и выпуск, и конкуренция за рабочую силу. Вследствие чего стоимость труда растет существенно быстрее инфляции, а высокая занятость не стимулирует людей уезжать
zРадио написав:Вы нечасто на форуме, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай.
Пример того, что страна стоит только какие-то производства и инфраструктуру приводит к тому, что промышленные товары обесцениваются, а сумасшедших денег стоит еда и энергия. Отсюда блекауты, дефицит топлива на заправках и призывы к народу запастись товарами первой необходимости.
zРадио написав:Вы нечасто на форуме, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай.
Пример того, что страна стоит только какие-то производства и инфраструктуру приводит к тому, что промышленные товары обесцениваются, а сумасшедших денег стоит еда и энергия. Отсюда блекауты, дефицит топлива на заправках и призывы к народу запастись товарами первой необходимости.
Почему "только"? Я не призываю отказываться от растениеводства в пользу более сложного производства. И высокое предложение денег в экономике никак по нему не ударит. Напротив - будет стимулировать его качественное развитие. Уверен, для вас не секрет, что маленькие Нидерланды производят втрое больше с/х продукции в денежном эквиваленте, чем мы. Но даже с учетом этого факта, не тюльпаны обеспечивают голландцам высокий уровень жизни. Помимо этого в стране есть инновационная промышленность и развитый сектор услуг. О т.н. голландской болезни вы тоже, наверняка слышали, хотя болеют ей сегодня не они, а мы
PS: в следующий раз курсовая пружина вновь спустится в момент внешнего шока, поскольку не в состоянии будет себя удержать, и вновь девальвация отложится в умах как худшее из зол, хотя станет больше следствием, нежели причиной экономической коррекции
sailed написав:Додам ще негативних факторів: Беларусь прекращает поставки электричества в Украину с 18 ноября «Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей» — лаконично сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
В резерві зараз 220 МВт ТГ-2 на РАЕС-1. З 19 листопада потепління. 21 листопада заплановано запуск після ремонту енергоблока на ЗАЕС (чотирнадцятого з 15). Нічого помітного для пересічних не буде.
Вже помітно. Другий день відключають е-е після 23 години на годину. Принесли попередження про обмеження потужності до 3кВт з 1.12, сьогодні принесли повідомлення про обов'язкову зміну лічильника до 29.11. Лічильник новий, встановлено у 2019 році.
zРадио написав:Почему "только"? Я не призываю отказываться от растениеводства в пользу более сложного производства.
В масове пошиття трус як і в виробництво масових смартфонів лізти немає ніякого сенсу.
zРадио написав:И высокое предложение денег в экономике никак по нему не ударит.
Вдарить шляхом зростання їжі, енергії та металів вдвічі-втричі. Просто дивиться на доларові ціни на всю вировину після програм QE. Електроніка подорожчала лише через майнінг. ЗРС подешевшала лише через політику КПК.
На фоні дорогої енергії та енергопереходу рентабельним буде виробництво достатньо простих товарів, що заміщують традиційні джерела енергії та споживачів традиційної енергії. Серед цих товарів: - сонячні панелі; - вітрогенератори; - системи накопичення енергії; - ядерні реактори; - обладнання ГЕС та ГАЕС; - електричні трансформатори; - опори ліній електропередач; - електричний дріт; - теплові насоси, кондициіонери; - залізничні вагони та електровози, які замінять автомобільний транспорт та трубопроводи; - електричні водонагрівачі; - твердопаливні котли та буферні ємності; - низьковольтне обладнання: дифреле, автомати захисту, лічильники електроенергії. Більшість із цього списку виробляється в Україні, причому конкурентне за ціною та якістю.
Крім того програма "Великого будівництва" на залізниці та меморандум з Вестінгауз про будівництво 5 блоків АЕС виглядають набагато краще танців тих же німців навколо закриття АЕС, надмірній сертифікації ВЕС, найбільшому у Європі видобутку і спаленню бурого вугілля, сертифікації Північних потоків та судовими позовами "екологів" проти заводу Тесла та затримкою його відкриття більше ніж на півроку.
Якщо в розвинених країнах налили грошей та отримали лише подорожчання всього до стану стагфляції, в Китаї налитими грошами надули бульку на ринку нерухомості, то в Україні принаймні отримали кращу інфраструктуру і чітко видно наступний етап "позеленіння" інфрастуктури через збвльгення перевезень по електрифікований залізниці замість перевезень автотранспортом.
Висновок простий: гривня буде міцнішати бо гроші не витрачалися просто так. Єврік буде падати, бо гроші йшли на дурню. Доллар скоріш за все буде дешевшати теж, бо дуже багато грошей вже витрачено на дурню (наприклад на майнінг за допомогу по безробіттю), а поки республіканці та демократи домовляться про витрати на щось корисне - пройде багато часу.
Прораб написав:Другий день відключають е-е після 23 години на годину. Принесли попередження про обмеження потужності до 3кВт з 1.12, сьогодні принесли повідомлення про обов'язкову зміну лічильника до 29.11. Лічильник новий, встановлено у 2019 році.
Що-що а після 23 години точно нема дефіциту електрики. Пік споживання о 18.
zРадио написав:Уверен, для вас не секрет, что маленькие Нидерланды производят втрое больше с/х продукции в денежном эквиваленте, чем мы. Но даже с учетом этого факта, не тюльпаны обеспечивают голландцам высокий уровень жизни. Помимо этого в стране есть инновационная промышленность и развитый сектор услуг.
Виробляли... Була інноваційна промисловість... Поки був дешевий газ з Гронінгену. Зараз з газом по 1000+ та програмами заміщення газу Гронінгена російським газом з установками додавання азоту все накриється (див. голландська хвороба).