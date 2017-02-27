sailed написав:Додам ще негативних факторів: Беларусь прекращает поставки электричества в Украину с 18 ноября «Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей» — лаконично сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
В резерві зараз 220 МВт ТГ-2 на РАЕС-1. З 19 листопада потепління. 21 листопада заплановано запуск після ремонту енергоблока на ЗАЕС (чотирнадцятого з 15). Нічого помітного для пересічних не буде.
Вже помітно. Другий день відключають е-е після 23 години на годину. Принесли попередження про обмеження потужності до 3кВт з 1.12, сьогодні принесли повідомлення про обов'язкову зміну лічильника до 29.11. Лічильник новий, встановлено у 2019 році.
посмотрите тарифы с дифференциацией по времени, и вы сами поймёте степень неадекватности вашей "логической цепочки". В 23 часа отродясь не бывало дефицита генерации.
Прораб написав:Другий день відключають е-е після 23 години на годину. Принесли попередження про обмеження потужності до 3кВт з 1.12, сьогодні принесли повідомлення про обов'язкову зміну лічильника до 29.11. Лічильник новий, встановлено у 2019 році.
Що-що а після 23 години точно нема дефіциту електрики. Пік споживання о 18.
І коли немає світла, потрібно дивитися на цей графік зі свічкою і згадувати ваші міркування? Обмеження по потужності також не просто так взялися саме тепер.
Denik написав:В масове пошиття трус як і в виробництво масових смартфонів лізти немає ніякого сенсу
Наше место в системе международного разделения труда только предстоит найти. Конечно, если амбиции не ограничиваются подсолнухом, пшеницей, рудой, сталью, заробитчанами и ИТ-аутсорсингом. Насчет трусов и смартфонов у меня самого сомнения, а вот в промышленном машиностроении мы могли бы преуспеть
Denik написав:Вдарить шляхом зростання їжі, енергії та металів вдвічі-втричі. Просто дивиться на доларові ціни на всю вировину після програм QE
Сырье высоковолатильно и быстро сдуется, как это произошло в 2011-м. Рост за последнее десятилетие - ниже инфляции доллара
Denik написав:На фоні дорогої енергії та енергопереходу рентабельним буде виробництво достатньо простих товарів, що заміщують традиційні джерела енергії та споживачів традиційної енергії. Серед цих товарів: - сонячні панелі; - вітрогенератори; - системи накопичення енергії; - ядерні реактори; - обладнання ГЕС та ГАЕС; - електричні трансформатори; - опори ліній електропередач; - електричний дріт; - теплові насоси, кондициіонери; - залізничні вагони та електровози, які замінять автомобільний транспорт та трубопроводи; - електричні водонагрівачі; - твердопаливні котли та буферні ємності; - низьковольтне обладнання: дифреле, автомати захисту, лічильники електроенергії. Більшість із цього списку виробляється в Україні, причому конкурентне за ціною та якістю
Я только за, чтобы мы это производили. Ваше утверждение некорректно - сегодня добрая половина этого списка импортируется
Denik написав:Крім того програма "Великого будівництва" на залізниці та меморандум з Вестінгауз про будівництво 5 блоків АЕС виглядають набагато краще танців тих же німців навколо закриття АЕС, надмірній сертифікації ВЕС, найбільшому у Європі видобутку і спаленню бурого вугілля, сертифікації Північних потоків та судовими позовами "екологів" проти заводу Тесла та затримкою його відкриття більше ніж на півроку
Программу автодорожного строительства поддерживаю. Железнодорожного - тоже, но не в курсе деталей. Строительство АЭС горячо поддерживаю, но сомневаюсь в успехе
Denik написав:Якщо в розвинених країнах налили грошей та отримали лише подорожчання всього до стану стагфляції
Посмотрите на постковидную динамику США vs Украина. Они еще во 2-м кв. превысили докризисный уровень. Мы же это сделаем в лучшем случае в 1-м полугодии 2022-го, но с учетом энергетической инфляции, возможно, и на год позже
Denik написав:Висновок простий: гривня буде міцнішати бо гроші не витрачалися просто так. Єврік буде падати, бо гроші йшли на дурню. Доллар скоріш за все буде дешевшати теж, бо дуже багато грошей вже витрачено на дурню (наприклад на майнінг за допомогу по безробіттю), а поки республіканці та демократи домовляться про витрати на щось корисне - пройде багато часу.
Не согласен. Доллар будет агрессивно дорожать к другим валютам. Гривну можно будет удержать только жесткой ДКП аля гений Арбузов в 2012-2013 гг с неминуемой расплатой в будущем
juristkostya написав:]посмотрите тарифы с дифференциацией по времени, и вы сами поймёте степень неадекватности вашей "логической цепочки". В 23 часа отродясь не бывало дефицита генерации.
Це ваш логічний ланцюжок, я навів факти за останній тиждень. Можу прикріпити документи, але у вас склалася вже правильна думка, вважаю, це буде просто витраченим часом. Тим більше, не потрібно все ідеалізувати розглядаючи столицю накладаючи на винятковість своїх суджень.
zРадио написав:Уверен, для вас не секрет, что маленькие Нидерланды производят втрое больше с/х продукции в денежном эквиваленте, чем мы. Но даже с учетом этого факта, не тюльпаны обеспечивают голландцам высокий уровень жизни. Помимо этого в стране есть инновационная промышленность и развитый сектор услуг.
Виробляли... Була інноваційна промисловість... Поки був дешевий газ з Гронінгену. Зараз з газом по 1000+ та програмами заміщення газу Гронінгена російським газом з установками додавання азоту все накриється (див. голландська хвороба).
Вы снова хороните здравствующих. ВВП Нидерландов в 3-м кв. вырос на 5% к базе сравнения -2,6%. Наш же вырос на 2,4% к базе сравнения -3,5%. Давайте аккуратно относиться к выводам. И да, спот - не весь газовый рынок Европы. Особенно, у "северян" с их развитой системой магистральной логистики
Прораб написав:І коли немає світла, потрібно дивитися на цей графік зі свічкою і згадувати ваші міркування? Обмеження по потужності також не просто так взялися саме тепер.
Надо стараться видеть плюсы: 1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом. 2. Повышение рождаимости, прирост населения. Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
zРадио написав:Сырье высоковолатильно и быстро сдуется, как это произошло в 2011-м. Рост за последнее десятилетие - ниже инфляции доллара
Не здуються енергетичні товари так і їжа швидко. Причина банальна - на фоні гальмування інвестицій у видобуток нафти автовиробники зробили хайп на кросовери та позашляховики, які споживають щонайменше на 20% більше за традиційні седани/компактні. Не забуваємо про майнерів ) Лише десь біля 2025 року доля електромобілів стане суттєвою - тоді попит на нафту обвалиться. Крім того у 2025 будуть вже інші кліматичні обмеження через те що майнери разом з виробниками кросоверів досягнуть своєї мети і через посухи зменшиться врожайність. Та й виробництво біоетанолу буде більшим.
zРадио написав:Вы снова хороните здравствующих. ВВП Нидерландов в 3-м кв. вырос на 5% к базе сравнения -2,6%. Наш же вырос на 2,4% к базе сравнения -3,5%. Давайте аккуратно относиться к выводам. И да, спот - не весь газовый рынок Европы. Особенно, у "северян" с их развитой системой магистральной логистики
Про небіжчика або нічого або лише хороше. Я сподіваюсь всі пам'ятають 2006 та першу газову війну... Задам лише риторичне питання. Уявіть, що ви топ-менеджер маленької газової контори в Нідерландах. Кому ви продасте газ - тепличному господарству по 300, чи на біржі по 1100?
Загалом, бажаю жителям Нідерландів, щоб у них вистачило грошей на опалення та відкачування води...