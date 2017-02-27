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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:02
kluychkooleg написав:
Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:06
Прораб написав: kluychkooleg написав:
Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:15
kluychkooleg написав:
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
Не масово але в достатній кількості, крім того регіонами їде дуже багато людей, де зараз проблеми із зайнятістю, які не вирішуються і не будуть вирішуватися в найближчий час.
По ІТ у знайомих, де на 150 осіб ще рік тому було 7-10 вакансій, цього року вже 25-35 вакансій, до того ж у невеликих містах просто немає сфери послуг, з розваг лише подорожі, які зараз обмежені.
На деякий час варіант – столиця, але за 5 років зі столиці з моїх друзів поїхало 90% до Іспанії, Польщі, Чехії. Деякі вже обзавелися своїми квартирами.
Вся справа у перспективі від 5 до 15 років. Далі вже випливає перспектива для дітей. У чому вона малюється зараз, окрім її очікування?
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Прораб
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