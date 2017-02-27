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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 81
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
26%
21
26,50-27,00
30%
24
27,00-27,50
22%
18
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:02

  kluychkooleg написав:Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?

А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:06

  Прораб написав:
  kluychkooleg написав:Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?

А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.


IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:15

  kluychkooleg написав:IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.

Не масово але в достатній кількості, крім того регіонами їде дуже багато людей, де зараз проблеми із зайнятістю, які не вирішуються і не будуть вирішуватися в найближчий час.
По ІТ у знайомих, де на 150 осіб ще рік тому було 7-10 вакансій, цього року вже 25-35 вакансій, до того ж у невеликих містах просто немає сфери послуг, з розваг лише подорожі, які зараз обмежені.
На деякий час варіант – столиця, але за 5 років зі столиці з моїх друзів поїхало 90% до Іспанії, Польщі, Чехії. Деякі вже обзавелися своїми квартирами.
Вся справа у перспективі від 5 до 15 років. Далі вже випливає перспектива для дітей. У чому вона малюється зараз, окрім її очікування?
Прораб
 
Повідомлень: 409
З нами з: 02.03.19
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Подякували: 72 раз.
 
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