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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:02
kluychkooleg написав:
Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:06
Прораб написав: kluychkooleg написав:
Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:15
kluychkooleg написав:
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
Не масово але в достатній кількості, крім того з регіонів їде дуже багато людей, де зараз проблеми із зайнятістю, які не вирішуються і не будуть вирішуватися в найближчий час.
По ІТ у знайомих, де на 150 осіб ще рік тому було 7-10 вакансій, цього року вже 25-35 вакансій, до того ж у невеликих містах просто немає сфери послуг, з розваг лише подорожі, які зараз обмежені.
На деякий час варіант – столиця, але за 5 років зі столиці з моїх друзів поїхало 90% до Іспанії, Польщі, Чехії. Деякі до цього вже обзавелися своїми квартирами у столиці.
Вся справа у перспективі від 5 до 15 років. Далі вже випливає перспектива для дітей. У чому вона малюється зараз, окрім її очікування?
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Прораб
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Додано: Чет 18 лис, 2021 01:56
kluychkooleg
а зачем им выезжать? здесь нормальный айтишник живёт выше среднего уровня. мои знакомые в основном работают дистанционно на зарубежные и местные компашки. обеспечены своим жильём и т.п. там эти плюшки стоят намного дороже при чуть больших доходах. сын подруги из киева побывал к 35годам в 40 странах, сча поехал на 2недели с ноутом на бали работать и отдыхать. спросите у старикана, чего его дети не выезжают, если честно ответит, а не "запоёт" про любов до краины, хотя этот факт низя не учитывать - здесь им комфортнее во многих отношениях...
после краха доткомов двое спецов вернулись домой из силиконовой долины, куда их пригласили до этого, бо уволили в первую очередь и другой работы по специальности найти уже не смогли - капитализм...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 02:19
чик
По расходам там жилье дороже, но зарплаты это компенсируют. В остальном расходы сравнимы с нашими. Но с другой стороны там доступны более качественные товары и сервисы, плюс безопаснее. Тут это в большом дефиците, либо вообще нет. И именно это привлекает к переезду.
То, что у людей нет денег, приводит к тому, что товары в магазинах некачественные и дешевые. Продукты питания из-за этой экономии вредные, а порой и опасные для здоровья. Чтото более менее качественное купить дорого, потому что везут в единичных экземплярах с конскими пошлинами на таможне.
Некоторые вещи из хайтек области тут вообще не доступны из-за экспортных ограничений.
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