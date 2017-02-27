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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:02
kluychkooleg написав:
Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:06
Прораб написав: kluychkooleg написав:
Надо стараться видеть плюсы:
1. Вовремя лег спать - поддержал здоровье. Самое здоровое - ложиться с наступлением темноты и просыпаться с рассветом.
2. Повышение рождаимости, прирост населения.
Раньше почему в селах много рожали? Стемнело, спать еще не хочется, а книжку не почитаешь, поесть не приготовишь, чем еще заниматься?
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 23:15
kluychkooleg написав:
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
Не масово але в достатній кількості, крім того з регіонів їде дуже багато людей, де зараз проблеми із зайнятістю, які не вирішуються і не будуть вирішуватися в найближчий час.
По ІТ у знайомих, де на 150 осіб ще рік тому було 7-10 вакансій, цього року вже 25-35 вакансій, до того ж у невеликих містах просто немає сфери послуг, з розваг лише подорожі, які зараз обмежені.
На деякий час варіант – столиця, але за 5 років зі столиці з моїх друзів поїхало 90% до Іспанії, Польщі, Чехії. Деякі до цього вже обзавелися своїми квартирами у столиці.
Вся справа у перспективі від 5 до 15 років. Далі вже випливає перспектива для дітей. У чому вона малюється зараз, окрім її очікування?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 01:56
kluychkooleg
а зачем им выезжать? здесь нормальный айтишник живёт выше среднего уровня. мои знакомые в основном работают дистанционно на зарубежные и местные компашки. обеспечены своим жильём и т.п. там эти плюшки стоят намного дороже при чуть больших доходах. сын подруги из киева побывал к 35годам в 40 странах, сча поехал на 2недели с ноутом на бали работать и отдыхать. спросите у старикана, чего его дети не выезжают, если честно ответит, а не "запоёт" про любов до краины, хотя этот факт низя не учитывать - здесь им комфортнее во многих отношениях...
после краха доткомов двое спецов вернулись домой из силиконовой долины, куда их пригласили до этого, бо уволили в первую очередь и другой работы по специальности найти уже не смогли - капитализм...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 02:19
чик
По расходам там жилье дороже, но зарплаты это компенсируют. В остальном расходы сравнимы с нашими. Но с другой стороны там доступны более качественные товары и сервисы, плюс безопаснее. Тут это в большом дефиците, либо вообще нет. И именно это привлекает к переезду.
То, что у людей нет денег, приводит к тому, что товары в магазинах некачественные и дешевые. Продукты питания из-за этой экономии вредные, а порой и опасные для здоровья. Чтото более менее качественное купить дорого, потому что везут в единичных экземплярах с конскими пошлинами на таможне.
Некоторые вещи из хайтек области тут вообще не доступны из-за экспортных ограничений.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 03:36
Цитрин
возможно, хотя с этим не совсем согласен
По расходам там жилье дороже, но зарплаты это компенсируют. В остальном расходы сравнимы с нашими.
одна медицина чего стоит, не даром перед выездом многие сначала идут здесь к стоматологу
и есть ешо куча разных нюансов, но это вже буде затянувшийся оффтопик...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 07:24
Прораб написав: juristkostya написав:
]посмотрите тарифы с дифференциацией по времени, и вы сами поймёте степень неадекватности вашей "логической цепочки". В 23 часа отродясь не бывало дефицита генерации.
Це ваш логічний ланцюжок, я навів факти за останній тиждень.
"после" не равно "вследствие".
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:01
Прораб написав: Denik написав: sailed написав:
Додам ще негативних факторів:
Беларусь прекращает поставки электричества в Украину с 18 ноября
«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей» — лаконично сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
В резерві зараз 220 МВт ТГ-2 на РАЕС-1. З 19 листопада потепління. 21 листопада заплановано запуск після ремонту енергоблока на ЗАЕС (чотирнадцятого з 15).
Нічого помітного для пересічних не буде.
Вже помітно.
Другий день відключають е-е після 23 години на годину. Принесли попередження про обмеження потужності до 3кВт з 1.12, сьогодні принесли повідомлення про обов'язкову зміну лічильника до 29.11.
Лічильник новий, встановлено у 2019 році.
Це де таке? (якщо не секрет)
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:06
Прораб написав: kluychkooleg написав:
IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.
По ІТ у знайомих, де на 150 осіб ще рік тому було 7-10 вакансій, цього року вже 25-35 вакансій, до того ж у невеликих містах просто немає сфери послуг, з розваг лише подорожі, які зараз обмежені.
Вакансій більше не тому що виїхали айтішники, а тому що сфера виросла. Можен рік росте в середньому на 20 відсотків, не встигають нових програмістів штампувати.
Дехто виїзжає, а дехто і вертається. Бо тут банально простіше бути айтішником ніж за бугром. І це нормально, зʼїздити, подивитись світ. Поляки теж мігрують, але ж це не значить шо все погано в Польші.
Востаннє редагувалось sailed
в Чет 18 лис, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:08
Denik написав:
..
На фоні дорогої енергії та енергопереходу рентабельним буде виробництво достатньо простих товарів....
Серед цих товарів:
....
- ядерні реактори;
..
на этом у меня все
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