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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8513851485158516

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 83
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
27%
22
26,50-27,00
30%
25
27,00-27,50
22%
18
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:10

26.35-26.38/26.45-26.48
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:но зарплаты это компенсируют. В остальном расходы сравнимы с нашими. Но с другой стороны там доступны более качественные товары и сервисы, плюс безопаснее


а податки?
а страховки
а медицина
а БЛМ ЛГБТ він вона воно (25 сортів) і всяка інша пошесть?
бігти звідти треба поки не загнив повність капіталізмЬЬ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза.
Значит ли это, что банки начнут тариться валютой?
webinf
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:37

  sequence написав:
  Denik написав:..
На фоні дорогої енергії та енергопереходу рентабельним буде виробництво достатньо простих товарів....
Серед цих товарів:
....
- ядерні реактори;
..

на этом у меня все

справедливости ради, ядерные реакторы освоены в производстве на несколько десятилетий раньше, чем микрочипы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Прораб написав:А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.

Якщо в мене на дачі проблеми з електрикою майже щодня (падає напруга і електромобіль погано заряджається) то це означає, що в електросистемі України зодня проблеми або тільки те що за 2 останніх роки навколо побудували багато нових котеджів, а ЛЕП та трансформатори лишились старими???
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:12

  juristkostya написав:..
справедливости ради, ядерные реакторы освоены в производстве на несколько десятилетий раньше, чем микрочипы.

а Колизей так ваще на несколько тысячелетий )
что не делает его "простым товаром"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:14

juristkostya
и в каком, по вашему, обозримом будущем украина начнёт их производить, а?
чик
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