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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 09:10
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odessit2007
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:15
Цитрин написав:
но зарплаты это компенсируют. В остальном расходы сравнимы с нашими. Но с другой стороны там доступны более качественные товары и сервисы, плюс безопаснее
а податки?
а страховки
а медицина
а БЛМ ЛГБТ він вона воно (25 сортів) і всяка інша пошесть?
бігти звідти треба поки не загнив повність капіталізмЬЬ
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greenozon
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:29
НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза.
Значит ли это, что банки начнут тариться валютой?
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:37
sequence написав: Denik написав:
..
На фоні дорогої енергії та енергопереходу рентабельним буде виробництво достатньо простих товарів....
Серед цих товарів:
....
- ядерні реактори;
..
на этом у меня все
справедливости ради, ядерные реакторы освоены в производстве на несколько десятилетий раньше, чем микрочипы.
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juristkostya
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:51
Прораб написав:
А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
Якщо в мене на дачі проблеми з електрикою майже щодня (падає напруга і електромобіль погано заряджається) то це означає, що в електросистемі України зодня проблеми або тільки те що за 2 останніх роки навколо побудували багато нових котеджів, а ЛЕП та трансформатори лишились старими???
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Denik
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:12
juristkostya написав:
..
справедливости ради, ядерные реакторы освоены в производстве на несколько десятилетий раньше, чем микрочипы.
а Колизей так ваще на несколько тысячелетий )
что не делает его "простым товаром"
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sequence
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Додано: Чет 18 лис, 2021 10:14
juristkostya
и в каком, по вашему, обозримом будущем украина начнёт их производить, а?
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чик
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