Додано: Чет 18 лис, 2021 10:31

Цитрин написав: Но с другой стороны там доступны более качественные товары и сервисы, плюс безопаснее. Тут это в большом дефиците, либо вообще нет. И именно это привлекает к переезду. Но с другой стороны там доступны более качественные товары и сервисы, плюс безопаснее. Тут это в большом дефиците, либо вообще нет. И именно это привлекает к переезду.

Скажу за себя: я уехал в Англию потому, что здесь из крана течёт нормальная вода, здесь справедливый суд, здесь нет быдла на дорогах, в магазинах продукты соответствуют нормам, экология здесь не пустой звук, и прочее и прочее и прочее. Когда «хозяева жизни» в Украине приезжают сюда, они боятся обёртку от конфеты бросить мимо урны, а если попробуют быковать с полицейским, то как минимум одна ночь в камере им обеспечена со всеми вытекающими отсюда последствиями. Уехал и не жалею. Раздражает только левостороннее движение и погода. А вообще, если есть возможность – уезжайте. В Европу, в Америку, всё в ваших руках. Жизнь одна, другой нет и не будет.