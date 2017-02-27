09:50 На рынке появился Национальный банк, купил 5 млн долларов по цене 26,41 - и ушел. 09:47 Покупателей в начале торгов больше, чем продавцов. 09:36 Первая сделка прошла по цене 26,40.
Похоже, что НБУ вчера успокоил рынок и не возражает против боковика без его участия - сами все, сами. Вниз он дальше гнать рынок не собирается. Есть продажи от бьанков-онлайн по 26.49-26.50. Хотелось бы ниже, конечно, но пока маємо шо маємо.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
webinf написав:НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза. Значит ли это, что банки начнут тариться валютой?
Це означає, що головний ворог гривні і достатку українців НБУ видумав нову подлянку, як стримати ревальвацію. Заставить примусово держбанки купляти валюту по самі томати. Вже порахували, що приблизно 400 мільйонів долларів банки зможуть купити понад норми за цими новими правилами. Поки клоуни бігають по вулицях і в будь якій новині бачать рокету, то бідний нацбанк не знає що ще вигадати щоб не дати гривні укріпитися і вислужитися перед олігархами. Скоро напевне буде заставляти постановами комерційні банки купувати валюту, бо населення вже поза грою, воно більше здає. Ось і все що треба знати про цю подію. Але ви не відволікайтесь, спостерігайте((
Прораб написав:А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції. Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.
Якщо в мене на дачі проблеми з електрикою майже щодня (падає напруга і електромобіль погано заряджається) то це означає, що в електросистемі України зодня проблеми або тільки те що за 2 останніх роки навколо побудували багато нових котеджів, а ЛЕП та трансформатори лишились старими???
я на даче поставил солнечные панели + аккумуляторы, проблем с электрикой нет,единственно протормозил, когда поменял гелевые акк на литий- его собаку нельзя при минусе заряжать.. по поводу миграции на запад- не поверите, скоро поток развернётся на 180 градусов - комфортнее станет у нас, а там начнётся жoпa...