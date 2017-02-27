Додано: Чет 18 лис, 2021 12:40

zРадио написав: pppman написав: Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся.

Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?...

У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна.

Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите! Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся.Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?...У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна.Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите!



Вы нечасто на ветке, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай. А может быть реактивной мерой безысходности, когда альтернатив не остается, и приходится обесценивать внутренний долг, чтобы не пришлось объявлять дефолт по внешнему (принцип меньшего из двух зол). Пример - Украина. Первая девальвация - управляемая, она не наносит вреда платежеспособности, вторая - хаотичная с ценовыми шоками и экономической разрухой, когда останавливается даже операционная деятельность предприятий, поскольку единственным работающим бизнесом на время становится покупка валюты. Экспортерам тоже приходится несладко.



Вы не видели у нас пример грамотной экспансионистской политики. Хотя бы потому что ее не было. Но главное - потому что называете ее девальвацией. Страшным словом, которым пугают украинцев и которое не знают обыватели успешных развивающихся стран, поскольку им плевать на обменный курс - высокое денежное предложение финансирует экономический рост, в условиях которого увеличивается и выпуск, и конкуренция за рабочую силу. Вследствие чего стоимость труда растет существенно быстрее инфляции, а высокая занятость не стимулирует людей уезжать Вы нечасто на ветке, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай. А может быть реактивной мерой безысходности, когда альтернатив не остается, и приходится обесценивать внутренний долг, чтобы не пришлось объявлять дефолт по внешнему (принцип меньшего из двух зол). Пример - Украина. Первая девальвация - управляемая, она не наносит вреда платежеспособности, вторая - хаотичная с ценовыми шоками и экономической разрухой, когда останавливается даже операционная деятельность предприятий, поскольку единственным работающим бизнесом на время становится покупка валюты. Экспортерам тоже приходится несладко.Вы не видели у нас пример грамотной экспансионистской политики. Хотя бы потому что ее не было. Но главное - потому что называете ее девальвацией. Страшным словом, которым пугают украинцев и которое не знают обыватели успешных развивающихся стран, поскольку им плевать на обменный курс - высокое денежное предложение финансирует экономический рост, в условиях которого увеличивается и выпуск, и конкуренция за рабочую силу. Вследствие чего стоимость труда растет существенно быстрее инфляции, а высокая занятость не стимулирует людей уезжать

Я нечасто пишу, но читаю с 2008 года. Правда, не все. Некогда...Читаю, т.к. приходится быть в струе и смягчать убытки, связанные с девальвациями. Вам эти качели благополучие, а многим локальным бизнесам это, по итогу, бег, в лучшем случае, на месте... К примеру "рост" моего предприятия, в долларовом эквиваленте, только пару лет, как догнал свой уровень 2013 года (уровень 2008 года догоняли гораздо быстрее). При этом доллар, на моменте, уже тоже был "не тот". 50% реально квалифицированного персонала за это время уехало за границу или стало работать за валюту.Поэтому, я точно знаю, о чем написал ранее!..Я очень благодарен людям, которые здесь на самом деле дают оперативную, полезную информацию... анализируют, спорят... Здесь очень интересно и не скучно, хоть изначально, это в основном был форум для валютных спекулянтов, которые называют свое занятие бизнесом.Послушайте! Если, как по Вашим словам, покупка валюты (на постоянной девальвации) это бизнес, то как бизнесмены Вы должны быть готовыми к разнонаправленным движениям рынка. Почему Вы считаете, что девальвация 14-17 годов это закрытый период валютных колебаний? Была, как Вы выразились, "хаотичная девальвация" или "управляемая" даже - тому были причины. По мере ухода причин должно быть восстановление финансовой ситуации, разве не так?Если не так, то значит деньги кто-то украл, а это уже не совсем бизнес...Я не знаю, Вы участвуете в этом или просто поощряете преступников, Вы должны наконец понять, что эта Лафа должна, наконец, закончится!Идите производить какой-то продукт, наконец...