somilitark написав:Заставить примусово держбанки купляти валюту по самі томати. Вже порахували, що приблизно 400 мільйонів долларів банки зможуть купити понад норми за цими новими правилами.
примерно на сколько это может увеличить курс?
Цікаві ви рокетчики люди. Що не трапляється то все тільки говорить про ракету. Іншого пояснення у вас просто не існує Не на скільки, скоро весна, овени зовсім будуть пусті в плані наявності гривні, але посівну нікто не відміняв. Пропозиція валюти ще збільшиться. Ось головний ворог гривні у вигляді Нбу грає міченими картами і душить гривню, щоб не дай бог ваш коханий доллар не пішов ближче до 25 гуляти. Так зрозуміло? Чи ще раз одне і теж саме розказати?
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Учитывая низкое закрытия, которое сулило снижение официального курса, НБУ с самого утра выполнил план по наполнению закромов. После утреннего кофе котировки медленно, но уверенно поползли вверх и к 11-35 выросли на 4 копейки. После небольшой паузы прибавили еще копейку. В мире доллар продолжает очень умеренное снижение, близкое к боковику. Справочный курс встретили котировками 26.4400 - 26.4600, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ вчера, простояв весь день с продажей, так ничего и не продал. Хватило присутствия. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Поступления из казначейства почти полностью были компенсированы ростом объема суточных сертификатов и обналичкой. Т.о, крупное погашение облигаций, которое по объему значительно превышало новые привлечения, практически не сказалось на состоянии ликвидности. Срок погашения изначально был выбран весьма удачно с учетом периода уплаты квартальных налогов.
Во вторник объем МБ вырос с 531.1 до 776.3 млн. Чистое предложение составило порядка 768 млн. Цифра весьма впечатляющая, особенно с учетом курсовой динамики. Клиентские обороты также выросли, сохранив небольшое превышение предложения над спросом.
НБУ объявил об увеличении с 1 декабря лимитов открытой валютной позиции для банков. Обоснование:
НБУ написав:За оцінками НБУ, збільшення лімітів розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку в межах валютної позиції на суму близько 400 млн дол. США. Це сприятиме зростанню ролі банків у згладжуванні надмірних курсових коливань на валютному ринку та підвищенню ліквідності та глибини ринку загалом.
В переводе с чиновнического на человеческий это означает, что банкам будет позволено спекулировать большими суммами. Увеличение доли спекулятивных операций на рынке должно сделать его спокойнее. Отдельно хочу заметить, что лимиты остались симметричными, банки сохранили возможность игры в обе стороны равными объемами, т.е. на направлении курсовой динамики это сказаться не должно. Никаких послаблений в плане валютного кредитования не было, поэтоиу особой потребности в валюте у банков не добавилось. Немного настораживает, что это послабление, по сути, разрешает увеличить степень рисковости операций.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
pppman написав:Народ массово рванул за бугор, когда курс поднялся. Может понял, что его имеют во имя "экспортеров" ?... У нас нет безработицы, у нас есть бесплатица, и она тем больше, чем дешевле гривна. Разгоняя сказку про сильную девальвационную экономику, Вы уже сами себе противоречите!
Вы нечасто на ветке, поэтому не знаете мою позицию. А я ее много раз разъяснял. Нельзя так вульгарно упрощать понятие девальвации. Она может быть проактивным инструментом экономической политики - результатом мягкой ДКП, стимулирующей внутреннее производство. Пример - Китай. А может быть реактивной мерой безысходности, когда альтернатив не остается, и приходится обесценивать внутренний долг, чтобы не пришлось объявлять дефолт по внешнему (принцип меньшего из двух зол). Пример - Украина. Первая девальвация - управляемая, она не наносит вреда платежеспособности, вторая - хаотичная с ценовыми шоками и экономической разрухой, когда останавливается даже операционная деятельность предприятий, поскольку единственным работающим бизнесом на время становится покупка валюты. Экспортерам тоже приходится несладко.
Вы не видели у нас пример грамотной экспансионистской политики. Хотя бы потому что ее не было. Но главное - потому что называете ее девальвацией. Страшным словом, которым пугают украинцев и которое не знают обыватели успешных развивающихся стран, поскольку им плевать на обменный курс - высокое денежное предложение финансирует экономический рост, в условиях которого увеличивается и выпуск, и конкуренция за рабочую силу. Вследствие чего стоимость труда растет существенно быстрее инфляции, а высокая занятость не стимулирует людей уезжать
Я нечасто пишу, но читаю с 2008 года. Правда, не все. Некогда... Читаю, т.к. приходится быть в струе и смягчать убытки, связанные с девальвациями. Вам эти качели благополучие, а многим локальным бизнесам это, по итогу, бег, в лучшем случае, на месте... К примеру "рост" моего предприятия, в долларовом эквиваленте, только пару лет, как догнал свой уровень 2013 года (уровень 2008 года догоняли гораздо быстрее). При этом доллар, на моменте, уже тоже был "не тот". 50% реально квалифицированного персонала за это время уехало за границу или стало работать за валюту. Поэтому, я точно знаю, о чем написал ранее!.. Я очень благодарен людям, которые здесь на самом деле дают оперативную, полезную информацию... анализируют, спорят... Здесь очень интересно и не скучно , хоть изначально, это в основном был форум для валютных спекулянтов, которые называют свое занятие бизнесом. Послушайте! Если, как по Вашим словам, покупка валюты (на постоянной девальвации) это бизнес, то как бизнесмены Вы должны быть готовыми к разнонаправленным движениям рынка. Почему Вы считаете, что девальвация 14-17 годов это закрытый период валютных колебаний? Была, как Вы выразились, "хаотичная девальвация" или "управляемая" даже - тому были причины. По мере ухода причин должно быть восстановление финансовой ситуации, разве не так? Если не так, то значит деньги кто-то украл, а это уже не совсем бизнес... Я не знаю, Вы участвуете в этом или просто поощряете преступников, Вы должны наконец понять, что эта Лафа должна, наконец, закончится! Идите производить какой-то продукт, наконец...