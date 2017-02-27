Додано: Чет 18 лис, 2021 13:03

pppman написав: Послушайте! Если, как по Вашим словам, покупка валюты (на постоянной девальвации) это бизнес, то как бизнесмены Вы должны быть готовыми к разнонаправленным движениям рынка. Почему Вы считаете, что девальвация 14-17 годов это закрытый период валютных колебаний? Была, как Вы выразились, "хаотичная девальвация" или "управляемая" даже - тому были причины. По мере ухода причин должно быть восстановление финансовой ситуации, разве не так?

Если не так, то значит деньги кто-то украл, а это уже не совсем бизнес...

Я не знаю, Вы участвуете в этом или просто поощряете преступников, Вы должны наконец понять, что эта Лафа должна, наконец, закончится!

Идите производить какой-то продукт, наконец... Послушайте! Если, как по Вашим словам, покупка валюты (на постоянной девальвации) это бизнес, то как бизнесмены Вы должны быть готовыми к разнонаправленным движениям рынка. Почему Вы считаете, что девальвация 14-17 годов это закрытый период валютных колебаний? Была, как Вы выразились, "хаотичная девальвация" или "управляемая" даже - тому были причины. По мере ухода причин должно быть восстановление финансовой ситуации, разве не так?Если не так, то значит деньги кто-то украл, а это уже не совсем бизнес...Я не знаю, Вы участвуете в этом или просто поощряете преступников, Вы должны наконец понять, что эта Лафа должна, наконец, закончится!Идите производить какой-то продукт, наконец...

Демагогия и рекламация. Не хотите дискутировать, так и скажите. Я пишу, что остановка операционной деятельности ради валютного барыша - беда, вы приписывааете, что я это поощряю. Я пишу, что явление временное, вы делаете вид, что этого не увидели и пишите то же самое от своего имени, еще и с напускным недовольством. Я стою на позициях поддержки локального производства, вы дурачитесь, что лафу финансовых спекуляций пора прекращать. Так прекратите! Что из украинского вы покупаете, кроме гривны? Сидеть на ренте дорогой гривны, чтобы покупать на нее дешевый импорт - это ли не преступление. Я бы такими громкими словами, конечно, не бросался, но раз пытаетесь накормить ими других, то отведайте сперва самиPS: сильно сомневаюсь, что вы производите какой-то продукт, кроме финансово-спекулятивного. Иначе понимали бы, что в условиях промышленной инфляции 57%, бОльшую часть которой приходится покрывать собственной маржей, невозможно быть конкурентным к импорту, которому при этом еще и предоставляется скидка на пересчете обменного курса