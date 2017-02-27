Наближається Новий Рік, хіба під ялинку не буде зайвих ярдів бюджетних видатків?
Дійсно, якє справжнє розчарування, що доллар ніяк не зростає, добре хоч хутіна не кличете, щоб була девальвація. Я вже пояснював, що максимум недовиконання бюджета це 50 чи 70 ярдів гривень. Нбу вкинув за пару останніх тижнів більше 30-ти ярдів гривень, це підняло курс с 26.2 до 26.5. Думаєте якусь хвилю піднімуть новорічні видатки бюджета?🙂 Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті. Тобто як не крути, а 26.5 це той максимум по якому можна сдати на хлібину з магазину, а може знову будемо битися об 26 і бідненький Нбу знову буде лякати дефолтом чи ще чимось. Ось такі піроги, дуже тяжко бути рокетчикам, можна сказати валютним камікадзе
менки вернулись с 45-55 на 50-60, банки ондайн некоторые тоже приподняли продажу (Альфа с 26.49 на 26.54, ну альфа всегда такая дерганая, как я), а на МБ пока боковик по сути - два шага вверх, полтора назад. Ни роста (ракеты), ни падения.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 12:59, всього редагувалось 1 раз.
pppman написав: Послушайте! Если, как по Вашим словам, покупка валюты (на постоянной девальвации) это бизнес, то как бизнесмены Вы должны быть готовыми к разнонаправленным движениям рынка. Почему Вы считаете, что девальвация 14-17 годов это закрытый период валютных колебаний? Была, как Вы выразились, "хаотичная девальвация" или "управляемая" даже - тому были причины. По мере ухода причин должно быть восстановление финансовой ситуации, разве не так? Если не так, то значит деньги кто-то украл, а это уже не совсем бизнес... Я не знаю, Вы участвуете в этом или просто поощряете преступников, Вы должны наконец понять, что эта Лафа должна, наконец, закончится! Идите производить какой-то продукт, наконец...
Демагогия и рекламация. Не хотите дискутировать, так и скажите. Я пишу, что остановка операционной деятельности ради валютного барыша - беда, вы приписывааете, что я это поощряю. Я пишу, что явление временное, вы делаете вид, что этого не увидели и пишите то же самое от своего имени, еще и с напускным недовольством. Я стою на позициях поддержки локального производства, вы дурачитесь, что лафу финансовых спекуляций пора прекращать. Так прекратите! Что из украинского вы покупаете, кроме гривны? Сидеть на ренте дорогой гривны, чтобы покупать на нее дешевый импорт - это ли не преступление. Я бы такими громкими словами, конечно, не бросался, но раз пытаетесь накормить ими других, то отведайте сперва сами
PS: сильно сомневаюсь, что вы производите какой-то продукт, кроме финансово-спекулятивного. Иначе понимали бы, что в условиях промышленной инфляции 57%, бОльшую часть которой приходится покрывать собственной маржей, невозможно быть конкурентным к импорту, которому при этом еще и предоставляется скидка на пересчете обменного курса
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 18 лис, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Демагогия и манипуляции. Не хотите дискутировать, так и скажите. Я пишу, что остановка операционной деятельности ради валютного барыша - это беда, вы приписывааете мне, что я это поощряю. Я пишу, что явление временное, вы делаете вид, что этого не увидели и пишите то же самое от своего имени, еще и с напускным недовольством. Я стою на позициях поддержки локального производства, вы дурачитесь, что лафу финансовых спекуляций пора прекращать. Так прекратите! Что из украинского вы покупаете, кроме гривны? Сидеть на ренте дорогой гривны, чтобы купить затем на нее дешевый импорт и есть самым настоящим преступлением. Я бы такими громкими словами не бросался, но раз начали, то кушайте
PS: сильно сомневаюсь, что вы производите какой-то продукт, кроме финансово-спекулятивного. Иначе понимали бы, что в условиях промышленной инфляции 57% невозможно быть конкурентным к импорту, которому предоставляется скидка просто на пересчете обменного курса
Я Вас читаю давно, поэтому уже накушался, спасибо. и, да, дискутировать не вижу смысла.
sailed написав:Смотрите курс заложенный в бюджете. Наверное это и есть target.
Как правильно сказали курс в бюджете никогда не оправдывался и ориентироваться на него точно не стоит. По моему мнению курс в бюджете специально завышают для того, чтобы получить повышенные доходы от импортного НДСа и пошлин - раздуть бюджет, чтобы не было слишком большого дефицита бюджета после того, как все свои хотелки в расходы бюджета засунут.
zРадио написав:.. Иначе понимали бы, что в условиях промышленной инфляции 57%, бОльшую часть которой приходится покрывать собственной маржей, невозможно быть конкурентным к импорту, которому при этом еще и предоставляется скидка на пересчете обменного курса
Всюду все дорожает, в основном из-за дорогой энергии и химии. Импорт тоже очень сильно. Единственное исключение - товары из Беларуси/России. Говорят, начали у русских огурцы покупать. Что значит газ для тепличных хозяйств по 70 долларов и по 1100 долларов. Тут можно как угодно пошлинами обложить, все равно дешевле. Даже огурцы из Якутии