Додано: Чет 18 лис, 2021 14:45

zРадиото есть вся страна получает зп в грн должна положить хрен на все свои проблемы и пойти купить долл в обменке ??????Хватит , наелись . Экспортеры долго трахали мозг этому народу и говорили об своей исключительности и незаменимости ...Вынимая деньги из кошелька пересичного(Лекарства,топливо,комуналь).И тут загнали курс даже выше своих желаний... и Думают что так будет всегда .Есть другой конец у палочки -люди не захотели работать за 50дол и поехали искать счастья за границей . И по ходу нашли .Теперь к металургам добавались аграрии, заробитчане и уже не нужен тот долл .Потому что он лежит , просто лежит . А грн приносит 10-11% по депозиту .А тут еще ковид.Банально предложение бакса выросло, а спрос успокоился .Альтернативные заменители начинают искать себе места под солнцем.А увеличение нормативов длинной /короткой позиции говорит о том что НБУ не видит причин для падения грн в обозримом будущем и не может помочь уже экспортерам(даже за долю малую) обуть в тапки население продавая ему дорогой доллар .Предложение больше спроса . А ведь еще НБУ должен заработать на курсе валют , а топлива у населения уже нет ...