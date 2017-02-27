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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8517851885198520

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 85
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
27%
23
26,50-27,00
29%
25
27,00-27,50
22%
19
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:35

Что-то никто по теме не пишет.
Информирую: опять вверх пошли. МБ на моменте 26,50/26,53.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:38

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Иначе понимали бы, что в условиях промышленной инфляции 57%, бОльшую часть которой приходится покрывать собственной маржей, невозможно быть конкурентным к импорту, которому при этом еще и предоставляется скидка на пересчете обменного курса

Всюду все дорожает, в основном из-за дорогой энергии и химии. Импорт тоже очень сильно.
Единственное исключение - товары из Беларуси/России. Говорят, начали у русских огурцы покупать. Что значит газ для тепличных хозяйств по 70 долларов и по 1100 долларов. Тут можно как угодно пошлинами обложить, все равно дешевле. Даже огурцы из Якутии


К сожалению, исключений сильно больше. Настолько сильно, что непонятно, где уже правило, а где исключение. Динамика цен производителей в США за год - 8,6%, в Китае - 13,5%, в ЕС - 16,2%. При этом гривна за год укрепилась, чем компенсировала для их товаров на нашем рынке почти всю инфляцию. И как в этих условиях конкурировать с импортом? :roll: Пусть умники, защищающие ревальвацию, нам, сирым, расскажут...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:06

  чик написав:kluychkooleg
а зачем им выезжать? здесь нормальный айтишник живёт выше среднего уровня. мои знакомые в основном работают дистанционно на зарубежные и местные компашки. обеспечены своим жильём и т.п. там эти плюшки стоят намного дороже при чуть больших доходах. сын подруги из киева побывал к 35годам в 40 странах, сча поехал на 2недели с ноутом на бали работать и отдыхать. спросите у старикана, чего его дети не выезжают, если честно ответит, а не "запоёт" про любов до краины, хотя этот факт низя не учитывать - здесь им комфортнее во многих отношениях...

Люди разные бывают...
Старший уехал в Штаты с семьей 7 лет назад, и большинство его друзей там же. В Европу не хотели, там и устроиться сложнее, о Польше даже речь не шла. Младший поездил по европам, когда занимался наукой, потом надоело, перешел в IT, сейчас работает здесь в Oracle Ukraine, зарплата 4+куе.

По теме: почему всех так волнуют колебания курса +-2% в течение года?
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 18 лис, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:08

  Искатель написав:Что-то никто по теме не пишет.
Информирую: опять вверх пошли. МБ на моменте 26,50/26,53.


Да это и так все видят. Причем весь движ на обед пришелся, как ни странно.
Уже чуть откатили - на 26.50+
Интересно, не появлялся ли НБУ с продажей на 26.52?
Харьков - 50 - 60 (65)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:25

  zРадио написав:.. Пусть умники, защищающие ревальвацию, нам, сирым, расскажут...

тут многие небезосновательно писали, что кратная шоковая девальвация, в 3 раза за 2014-2015 была избыточной, и вроде как всё остальное время разные правительства в меру сил мучительно избегали ревальвации.
Мне сложно судить, но тоже кажется, что к тому обвалу за годик-два адаптировались и начали жить в новых реалиях. Промышленность сейчас воет не из-за дорогой гривны, а из-за невменяемых цен на энергию и кадровую проблему, которые (обе) все равно исчисляются в валютном эквиваленте. Девальвацией ситуацию в промышленности не спасти, нужен комплекс мер - СЭЗ, привлечение инвесторов какими-то плюхами, восстановление профтехнического образование и прочих долговсходящих семян. Но у нас длинные планы никто рисовать не умеет и не пытается, ни одно правительство дольше 4 лет не сидит, соответственно, ответственности не несет. Латают бюджетные дыры, ну и популистика. Так и живем
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:45

zРадиото есть вся страна получает зп в грн должна положить хрен на все свои проблемы и пойти купить долл в обменке ??????Хватит , наелись . Экспортеры долго трахали мозг этому народу и говорили об своей исключительности и незаменимости ...Вынимая деньги из кошелька пересичного(Лекарства,топливо,комуналь).И тут загнали курс даже выше своих желаний... и Думают что так будет всегда .Есть другой конец у палочки -люди не захотели работать за 50дол и поехали искать счастья за границей . И по ходу нашли .Теперь к металургам добавались аграрии, заробитчане и уже не нужен тот долл .Потому что он лежит , просто лежит . А грн приносит 10-11% по депозиту .А тут еще ковид.Банально предложение бакса выросло, а спрос успокоился .Альтернативные заменители начинают искать себе места под солнцем.А увеличение нормативов длинной /короткой позиции говорит о том что НБУ не видит причин для падения грн в обозримом будущем и не может помочь уже экспортерам(даже за долю малую) обуть в тапки население продавая ему дорогой доллар .Предложение больше спроса . А ведь еще НБУ должен заработать на курсе валют , а топлива у населения уже нет ...
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немного не в тему,просветите,какие банки в Киеве меняют пару дол.-евро по кросс-курсу,заранее всем благодарен.
osya1964
 
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