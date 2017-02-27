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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 851985208521852285238524>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 85
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
27%
23
26,50-27,00
29%
25
27,00-27,50
22%
19
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:12

26.15 (buy) - 26.40 (sell) - 26.30 (buy) - 26.56 (sell) - 26.50 (buy)
C 12.11 по 18.11.
Пора завязывать. А то карта может и не пойти.
Времени занимает немного, но головняка (следить за курсом) добавляет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:14

  Realist написав:Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так.


Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.

Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:17

osya1964 тяжело будет найти банк где меняют по реальному кросу евро/долл , а если найдете будет обязательно комиссия.Советую найти сначала хороший курс на покупку и продать и потом уже сделать обратный выкуп по наилучщему курсу ...
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:21

  kvn2 написав:osya1964 тяжело будет найти банк где меняют по реальному кросу евро/долл , а если найдете будет обязательно комиссия.Советую найти сначала хороший курс на покупку и продать и потом уже сделать обратный выкуп по наилучщему курсу ...


при этом продать на нале, а купить в банке онлайн

На моменте кросс получится 30/26.5 = 1.132
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:28

  sailed написав:
  Прораб написав:
  kluychkooleg написав:IT-шники уезжают, но совсем не массово, единицы.

По ІТ у знайомих, де на 150 осіб ще рік тому було 7-10 вакансій, цього року вже 25-35 вакансій, до того ж у невеликих містах просто немає сфери послуг, з розваг лише подорожі, які зараз обмежені.

Вакансій більше не тому що виїхали айтішники, а тому що сфера виросла. Можен рік росте в середньому на 20 відсотків, не встигають нових програмістів штампувати.

Дехто виїзжає, а дехто і вертається. Бо тут банально простіше бути айтішником ніж за бугром. І це нормально, зʼїздити, подивитись світ. Поляки теж мігрують, але ж це не значить шо все погано в Польші.

Росте попит на ІТ тому, що в умовній Німеччині, чи Швеції дохід в ІТ і умовного касира в АТБ (Соор) там буде приблизно однаковий, ну макс. в 2 рази. Плюс статус понаїха Рашмуда.

Тому в ІТ там тільки такі, кому то більш-менш подобається, а кадрів тре не багато, а дуже багато. Тому шкребуть по сусєкам де тільки можуть.
А так як переїзжати мало тепер хто хоче, а працювати майже нема різниці віддалено з квартири в Німеччині чи віддалено з квартири в Конотопі, тому от маємо що маємо.

Напр. я би не хотів в яку Австрію/ФРН/Францію, де фактично "домашній арешт", а податки нівелюють рівень доходу. Крім того умовна аборигентша-касирша з їх АТБ матиме у спадщині нерухомості стільки, що мені прийдеться працювати до пенсії і більше.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:32

  Good Kid написав:
  webinf написав:НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза.
Значит ли это, что банки начнут тариться валютой?


Зачем?

Щось знає, напр. "тейпер тантрум"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:33

  kvn2 написав:zРадиото есть вся страна получает зп в грн должна положить хрен на все свои проблемы и пойти купить долл в обменке ??????Хватит , наелись . Экспортеры долго трахали мозг этому народу и говорили об своей исключительности и незаменимости ...


Давайте без этой нарочитой мишуры - не нужно по 6 знаков вопросов и риторических приемчиков аля "довели нарід". Я повторяю (хотя говорил об этом буквально вчера) - внутреннее производство больше экспорта сырья. Но оно рискует сузится до экспорта сырья, поскольку только там есть достаточный запас по марже, чтобы выдержать международную конкуренцию, работая на дорогих деньгах, когда большинство других стран - на дешевых. Чем меньше мы производим, тем ниже будет занятость. А чем ниже занятость, тем ниже спрос на труд и, соответственно, ниже его ценность. Это экономический фундамент, над которым можно строить какие угодно замки, только они разрушатся при первом же землетрясении, что регулярно и происходит. Я этого не хочу и говорю, как бороться. Вы же цепляетесь за старое, продолжая верить, что можно зарабатывать на ренте гривны на 7-10 п.п. годовых больше, чем на ренте доллара, сколько угодно долго, и у этой веревочки не будет конца...

  kvn2 написав:Вынимая деньги из кошелька пересичного(Лекарства,топливо,комуналь).И тут загнали курс даже выше своих желаний... Думают что так будет всегда


Вам не зазорно на финансовом форуме повторять бабушкины сплетни? В 2008-2009 гг году самой пострадавшей в мире валютой была исландская крона. Там тоже злые экспортеры обворовали бедных пересичных, нарочно обвалив курс, или все же на то были экономические предпосылки, формировавшиеся много лет до этого?

Реальный КВН :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:40

  Цитрин написав:
  somilitark написав:Заставить примусово держбанки купляти валюту по самі томати.
Вже порахували, що приблизно 400 мільйонів долларів банки зможуть купити понад норми за цими новими правилами.


примерно на сколько это может увеличить курс?

ні на скільки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:42

  alter написав:
  edvardd написав:по поводу миграции на запад- не поверите, скоро поток развернётся на 180 градусов - комфортнее станет у нас, а там начнётся жoпa...


хм, слово в слово рашаТВ

абаснуй!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:44

  kluychkooleg написав:
  sailed написав:Смотрите курс заложенный в бюджете. Наверное это и есть target.


Как-то курс, заложенный в бюджете, вроде никогда ориентиром для курса не был.
Интересно я правильно понял мессэдж от НБУ "не возражаю против роста курса, но не так быстро, пожалуйста"?

він був орієнтиром для складання бюджету.
Якщо розбіжність висока, то бюджет може і не зійтися
flyman
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