Додано: Чет 18 лис, 2021 15:33

kvn2 написав: zРадиото есть вся страна получает зп в грн должна положить хрен на все свои проблемы и пойти купить долл в обменке ??????Хватит , наелись . Экспортеры долго трахали мозг этому народу и говорили об своей исключительности и незаменимости ...

то есть вся страна получает зп в грн должна положить хрен на все свои проблемы и пойти купить долл в обменке ??????Хватит , наелись . Экспортеры долго трахали мозг этому народу и говорили об своей исключительности и незаменимости ...

kvn2 написав: Вынимая деньги из кошелька пересичного(Лекарства,топливо,комуналь).И тут загнали курс даже выше своих желаний... Думают что так будет всегда Вынимая деньги из кошелька пересичного(Лекарства,топливо,комуналь).И тут загнали курс даже выше своих желаний... Думают что так будет всегда

Давайте без этой нарочитой мишуры - не нужно по 6 знаков вопросов и риторических приемчиков аля "довели нарід". Я повторяю (хотя говорил об этом буквально вчера) - внутреннее производство больше экспорта сырья. Но оно рискует сузится до экспорта сырья, поскольку только там есть достаточный запас по марже, чтобы выдержать международную конкуренцию, работая на дорогих деньгах, когда большинство других стран - на дешевых. Чем меньше мы производим, тем ниже будет занятость. А чем ниже занятость, тем ниже спрос на труд и, соответственно, ниже его ценность. Это экономический фундамент, над которым можно строить какие угодно замки, только они разрушатся при первом же землетрясении, что регулярно и происходит. Я этого не хочу и говорю, как бороться. Вы же цепляетесь за старое, продолжая верить, что можно зарабатывать на ренте гривны на 7-10 п.п. годовых больше, чем на ренте доллара, сколько угодно долго, и у этой веревочки не будет конца...Вам не зазорно на финансовом форуме повторять бабушкины сплетни? В 2008-2009 гг году самой пострадавшей в мире валютой была исландская крона. Там тоже злые экспортеры обворовали бедных пересичных, нарочно обвалив курс, или все же на то были экономические предпосылки, формировавшиеся много лет до этого?Реальный КВН