26.15 (buy) - 26.40 (sell) - 26.30 (buy) - 26.56 (sell) - 26.50 (buy)
C 12.11 по 18.11.
Пора завязывать. А то карта может и не пойти.
Времени занимает немного, но головняка (следить за курсом) добавляет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:12
26.15 (buy) - 26.40 (sell) - 26.30 (buy) - 26.56 (sell) - 26.50 (buy)
C 12.11 по 18.11.
Пора завязывать. А то карта может и не пойти.
Времени занимает немного, но головняка (следить за курсом) добавляет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:14
Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.
Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:17
osya1964 тяжело будет найти банк где меняют по реальному кросу евро/долл , а если найдете будет обязательно комиссия.Советую найти сначала хороший курс на покупку и продать и потом уже сделать обратный выкуп по наилучщему курсу ...
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:21
при этом продать на нале, а купить в банке онлайн
На моменте кросс получится 30/26.5 = 1.132
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:28
Росте попит на ІТ тому, що в умовній Німеччині, чи Швеції дохід в ІТ і умовного касира в АТБ (Соор) там буде приблизно однаковий, ну макс. в 2 рази. Плюс статус понаїха Рашмуда.
Тому в ІТ там тільки такі, кому то більш-менш подобається, а кадрів тре не багато, а дуже багато. Тому шкребуть по сусєкам де тільки можуть.
А так як переїзжати мало тепер хто хоче, а працювати майже нема різниці віддалено з квартири в Німеччині чи віддалено з квартири в Конотопі, тому от маємо що маємо.
Напр. я би не хотів в яку Австрію/ФРН/Францію, де фактично "домашній арешт", а податки нівелюють рівень доходу. Крім того умовна аборигентша-касирша з їх АТБ матиме у спадщині нерухомості стільки, що мені прийдеться працювати до пенсії і більше.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:32
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:33
Давайте без этой нарочитой мишуры - не нужно по 6 знаков вопросов и риторических приемчиков аля "довели нарід". Я повторяю (хотя говорил об этом буквально вчера) - внутреннее производство больше экспорта сырья. Но оно рискует сузится до экспорта сырья, поскольку только там есть достаточный запас по марже, чтобы выдержать международную конкуренцию, работая на дорогих деньгах, когда большинство других стран - на дешевых. Чем меньше мы производим, тем ниже будет занятость. А чем ниже занятость, тем ниже спрос на труд и, соответственно, ниже его ценность. Это экономический фундамент, над которым можно строить какие угодно замки, только они разрушатся при первом же землетрясении, что регулярно и происходит. Я этого не хочу и говорю, как бороться. Вы же цепляетесь за старое, продолжая верить, что можно зарабатывать на ренте гривны на 7-10 п.п. годовых больше, чем на ренте доллара, сколько угодно долго, и у этой веревочки не будет конца...
Вам не зазорно на финансовом форуме повторять бабушкины сплетни? В 2008-2009 гг году самой пострадавшей в мире валютой была исландская крона. Там тоже злые экспортеры обворовали бедных пересичных, нарочно обвалив курс, или все же на то были экономические предпосылки, формировавшиеся много лет до этого?
Реальный КВН
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:40
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:42
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:44
він був орієнтиром для складання бюджету.
Якщо розбіжність висока, то бюджет може і не зійтися
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