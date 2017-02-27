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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 85208521852285238524>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 85
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
27%
23
26,50-27,00
29%
25
27,00-27,50
22%
19
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:46

zРадио значит я о мишуре говорю , а вам можно о землетрясениях )
я просмотрел, как вы предлагаете бороться с ревальвацией конкретно ?
Востаннє редагувалось kvn2 в Чет 18 лис, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:47

  Denik написав:
  Прораб написав:А в сухому залишку все це називається тимчасовим самообдуренням та типовою відсутністю комфорту для життя та призводить до загальної та повальної міграції.
Тим більше, ніхто не хоче подібного для своіх дітей.

Якщо в мене на дачі проблеми з електрикою майже щодня (падає напруга і електромобіль погано заряджається) то це означає, що в електросистемі України зодня проблеми або тільки те що за 2 останніх роки навколо побудували багато нових котеджів, а ЛЕП та трансформатори лишились старими???

Питання дещо різної ваги. Коли вимикається мікрорайон і коли надається неякісна послуга по напрузі. Але у сукупності, кошти освоюються і в обох випадках постачальник повинен ворушити батонами, та модернизувати своє господарку, а не просто збирати данину з інфраструттури союзу за новими розцінками, що чомусь не викликає подиву судячи з меркувань. Звідси 30 років марафону до Польщі перетворюються щодня на 31 рік. І незважаючи на заяви "що так і має бути", люди загалом шукають комфортного життя за межами штату. Кожен вибирає свій колір у житті.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 18 лис, 2021 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:47

  kvn2 написав:zРадиото есть вся страна получает зп в грн должна положить хрен на все свои проблемы и пойти купить долл в обменке ??????Хватит , наелись . Экспортеры долго трахали мозг этому народу и говорили об своей исключительности и незаменимости ...Вынимая деньги из кошелька пересичного(Лекарства,топливо,комуналь).И тут загнали курс даже выше своих желаний... и Думают что так будет всегда .Есть другой конец у палочки -люди не захотели работать за 50дол и поехали искать счастья за границей . И по ходу нашли .Теперь к металургам добавались аграрии, заробитчане и уже не нужен тот долл .Потому что он лежит , просто лежит . А грн приносит 10-11% по депозиту .А тут еще ковид.Банально предложение бакса выросло, а спрос успокоился .Альтернативные заменители начинают искать себе места под солнцем.А увеличение нормативов длинной /короткой позиции говорит о том что НБУ не видит причин для падения грн в обозримом будущем и не может помочь уже экспортерам(даже за долю малую) обуть в тапки население продавая ему дорогой доллар .Предложение больше спроса . А ведь еще НБУ должен заработать на курсе валют , а топлива у населения уже нет ...

як тільки впадуть комоди, то прийдеться смоктати лапу.
Про це тре думати.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:48

  osya1964 написав:Немного не в тему,просветите,какие банки в Киеве меняют пару дол.-евро по кросс-курсу,заранее всем благодарен.

радабанк знаю, але там комісія 1%
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:49

  akido написав:
  Realist написав:Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так.


Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.

Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.


Провести судебную реформу - вообще не проблема и "некоррумпированных" судей можно не искать, а нынешних "перевоспитать"...
Все просто - признать юрисдикцию судов, скажем Объединенного Королевства, в Украине, как последнюю инстанцию для аппеляции. В случае, если решение суда ОК противоречит решению местного, местного судью автоматом считать "принявшим заведомо несправедливое решение" со всеми вытекающими...

PS Данная сказка заключается в том, что на этот шаг не пойдет никто - ни один политик, и ни одна полит.сила - от ярых националистов, до ярых руссофилов...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:49

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Пусть умники, защищающие ревальвацию, нам, сирым, расскажут...

тут многие небезосновательно писали, что кратная шоковая девальвация, в 3 раза за 2014-2015 была избыточной, и вроде как всё остальное время разные правительства в меру сил мучительно избегали ревальвации.
Мне сложно судить, но тоже кажется, что к тому обвалу за годик-два адаптировались и начали жить в новых реалиях. Промышленность сейчас воет не из-за дорогой гривны, а из-за невменяемых цен на энергию и кадровую проблему, которые (обе) все равно исчисляются в валютном эквиваленте. Девальвацией ситуацию в промышленности не спасти, нужен комплекс мер - СЭЗ, привлечение инвесторов какими-то плюхами, восстановление профтехнического образование и прочих долговсходящих семян. Но у нас длинные планы никто рисовать не умеет и не пытается, ни одно правительство дольше 4 лет не сидит, соответственно, ответственности не несет. Латают бюджетные дыры, ну и популистика. Так и живем


Об этом можете подискутировать с ждунами резкой девальвации, мечтающими обесценить таким образом расходы на труд. Мое предложение в другом - наводнении дешевыми длинными деньгами реального сектора вместо финансового (вы, кстати, об этом хорошо знаете, но оставляете себе зазор, чтобы было о чем спорить :wink:). Тем временем, пока спорим уже по надцатому кругу, у меня все меньше аргументов перед корпцентром, зачем держать украинский завод, если испанский производит это дешевле... Угадайте, в какой временной точке испанская себестоимость оказалась ниже украинской. Сколько вам попыток понадобится? Уверен, немного )
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:49

  flyman написав:
  alter написав:
  edvardd написав:по поводу миграции на запад- не поверите, скоро поток развернётся на 180 градусов - комфортнее станет у нас, а там начнётся жoпa...


хм, слово в слово рашаТВ

абаснуй!

А шо тут обосновывать.
Америке - кирдык, запад - загнивает, в РФ - парадиз

Стыдно не знать мат.часть, живя в подвале :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:50

  akido написав:
  Realist написав:Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так.


Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.

Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.

Польщі вдалося. Бо було на то воля еліти.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:55

  Grey001 написав:Провести судебную реформу - вообще не проблема и "некоррумпированных" судей можно не искать, а нынешних "перевоспитать"...
Все просто - признать юрисдикцию судов, скажем Объединенного Королевства, в Украине, как последнюю инстанцию для аппеляции. В случае, если решение суда ОК противоречит решению местного, местного судью автоматом считать "принявшим заведомо несправедливое решение" со всеми вытекающими...

PS Данная сказка заключается в том, что на этот шаг не пойдет никто - ни один политик, и ни одна полит.сила - от ярых националистов, до ярых руссофилов...

Спочатку потрібно пройти махровий феодалізм.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:56

quote="5337771:pesikot"
=========
  flyman написав:
  alter написав:
  edvardd написав:по поводу миграции на запад- не поверите, скоро поток развернётся на 180 градусов - комфортнее станет у нас, а там начнётся жoпa...


хм, слово в слово рашаТВ

абаснуй!

А шо тут обосновывать.
Америке - кирдык, запад - загнивает, в РФ - парадиз

Стыдно не знать мат.часть, живя в подвале :)
========

Кицю, я побув в Польщі (ще був у відрядженнях біля дюжини країн) та вернувся назад.
Тобто розвернувя на 180 градусів.
А ти далі можеш шукати руку Кремля.
І розказувати про смак устриць не смакувавши їх, тому хто їх спробував.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 лис, 2021 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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