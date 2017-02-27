Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.............18.11.2021.........19.11.2021

дата розрахунку............17.11.2021..........18.11.2021

Євро...............................29,9974...............29,9688...-0.1%

Долар США....................26,5147...............26,4427...-0.27%

После полудня гривна потеряла 1.5 копейки.



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Учитывая низкое закрытия, которое сулило снижение официального курса, НБУ с самого утра выполнил план по наполнению закромов. После утреннего кофе котировки медленно, но уверенно поползли вверх и к 11-35 выросли на 4 копейки. После небольшой паузы прибавили еще копейку.

В мире доллар продолжает очень умеренное снижение, близкое к боковику.

Справочный курс встретили котировками 26.4400 - 26.4600, что на 5 копеек выше открытия.

После 12 за час успели вырасти на копейку, вернуться обратно и снова вырасти на полкопейки. После 12 снова активно пошли в рост и менее, чем за час выросли на 5 копеек. После этого взяли паузу и к 15-30 откатились на полкопейки.

В мире доллар относительно стабилен.

Официальный курс встретили котировками 26.4900 - 26.5100. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия. Все вчерашнее снижение сегодня отыграли.



Этот день в истории:

2020 - 28.1300 (+3) -169

2019 - 24.1372 (-9) +231



2018 - 27.7550 (-2)

2017 - 26.4991 (+2)