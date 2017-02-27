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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8521852285238524>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 85
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
27%
23
26,50-27,00
29%
25
27,00-27,50
22%
19
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57

flyman заробитчане 10млрд
металурги за 8мес прирост вал выручки 80%
аграрии +15млрд долл
и на десерт ИТ ,куда нам девать эти доллары ?
если долл печатают , то почему комоды должны упасть ? потом ,мб ,когда нибудь ...
И я не говорю что так будет всегда , но на данный момент грн сильно недооценена
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57

  flyman написав:
  Good Kid написав:
  webinf написав:НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза.
Значит ли это, что банки начнут тариться валютой?


Зачем?

Щось знає, напр. "тейпер тантрум"


Вопрос "Зачем?" относился к части "начнут ли банки тариться валютой"
Good Kid
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............18.11.2021.........19.11.2021
дата розрахунку............17.11.2021..........18.11.2021
Євро...............................29,9974...............29,9688...-0.1%
Долар США....................26,5147...............26,4427...-0.27%
После полудня гривна потеряла 1.5 копейки.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Учитывая низкое закрытия, которое сулило снижение официального курса, НБУ с самого утра выполнил план по наполнению закромов. После утреннего кофе котировки медленно, но уверенно поползли вверх и к 11-35 выросли на 4 копейки. После небольшой паузы прибавили еще копейку.
В мире доллар продолжает очень умеренное снижение, близкое к боковику.
Справочный курс встретили котировками 26.4400 - 26.4600, что на 5 копеек выше открытия.
После 12 за час успели вырасти на копейку, вернуться обратно и снова вырасти на полкопейки. После 12 снова активно пошли в рост и менее, чем за час выросли на 5 копеек. После этого взяли паузу и к 15-30 откатились на полкопейки.
В мире доллар относительно стабилен.
Официальный курс встретили котировками 26.4900 - 26.5100. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия. Все вчерашнее снижение сегодня отыграли.

Этот день в истории:
2020 - 28.1300 (+3) -169
2019 - 24.1372 (-9) +231

2018 - 27.7550 (-2)
2017 - 26.4991 (+2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:58

  Good Kid написав:
  flyman написав:Щось знає, напр. "тейпер тантрум"


Вопрос "Зачем?" относился к части "начнут ли банки тариться валютой"

превентивні заходи,
тобто діяти до того, як клюне смажений півень і прилетить чорний лебідь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:01

  kvn2 написав:flyman заробитчане 10млрд
металурги за 8мес прирост вал выручки 80%
аграрии +15млрд долл
и на десерт ИТ ,куда нам девать эти доллары ?
если долл печатают , то почему комоды должны упасть ? потом ,мб ,когда нибудь ...
И я не говорю что так будет всегда , но на данный момент грн сильно недооценена

РФ (Норвегія теж), мають спеціальні фонди, де накопичують жирок в жирні роки, що потім можна було його скидати.

Тут вже писали, що можна апетит експортерів сировини та інших товарів низького переділу праці обкладати додатковими рентами та робити щось із ПДВ, бо це податок на додану вартість від праці, а не від викопування чогось із землі.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:02

  akido написав:Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.


От того что новые будут коррумпированы другими, они не становятся НЕкоррумпированными. Нет смысла менять одних коррумпированных на других коррумпированных. Нужно просто соблюдать законы и тогда коррумпированные либо сами уйдут, либо сами станут законопослушными.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:04

  edvardd написав:по поводу миграции на запад- не поверите, скоро поток развернётся на 180 градусов - комфортнее станет у нас, а там начнётся жoпa...

В 2018 году твой прогноз о кризисе - НЕ СБЫЛСЯ
В 2021 году США продолжает существовать

Зачем опять набрасывать ?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:04

  kvn2 написав:flyman заробитчане 10млрд
металурги за 8мес прирост вал выручки 80%
аграрии +15млрд долл
и на десерт ИТ ,куда нам девать эти доллары ?
Армию нормально вооружить
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:07

  flyman написав:
  Good Kid написав:
  flyman написав:Щось знає, напр. "тейпер тантрум"


Вопрос "Зачем?" относился к части "начнут ли банки тариться валютой"

превентивні заходи,
тобто діяти до того, як клюне смажений півень і прилетить чорний лебідь


лебедь последний раз 7 лет назад прилетал, и мы его может еще 7 лет не увидим, а сидеть все это время зеленым такой себе бизнес
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:07

  zРадио написав:.. Мое предложение в другом - наводнении дешевыми длинными деньгами реального сектора вместо финансового (вы, кстати, об этом хорошо знаете, но оставляете себе зазор, чтобы было о чем спорить :wink:). Тем временем, пока спорим уже по надцатому кругу, у меня все меньше аргументов перед корпцентром, зачем держать украинский завод, если испанский производит это дешевле.....

длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого
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