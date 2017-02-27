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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8521852285238524

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 85
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
27%
23
26,50-27,00
29%
25
27,00-27,50
22%
19
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.


А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:14

  sequence написав: длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого


Начали за здравие, закончили за упокой :oops: Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist - также непреложное условие успеха
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 18 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:15

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.


А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))

  Успіх написав:✓Кількою в томаті
✓Булочками сонечко/малятко
✓Пивом рогань :mrgreen:
✓Мівіною(своя лінія) :mrgreen:
✓І ще відкриєш свої закрутки.... - ну там сливки, аличу... чи що ти там закручував? :mrgreen: і все, свято - вдалось! :mrgreen:
✓А на десерт - там в атб є пачечки солодкого "повітряного рису" по 8грн))
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Тож - все буде УСПІХ!©®™ :lol:


я бачу сомілітарк розбирається в асортименті АТБ не гірше Успіха
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:21

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.


А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))


Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23

  kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?

Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31

  zРадио написав:
  sequence написав: длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого


Начали за здравие, закончили за упокой :oops: Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist - также непреложное условие успеха

sequence пишет о производстве, а ты zРадио о сферическом коне в вакууме
pesikot
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