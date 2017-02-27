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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11
kluychkooleg написав: somilitark написав:
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?
Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:14
sequence написав:
длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого
Начали за здравие, закончили за упокой
Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist
- также непреложное условие успеха
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 18 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:15
somilitark написав: kluychkooleg написав: somilitark написав:
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?
Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ,
для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць
? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
Успіх написав:
✓Кількою в томаті
✓Булочками сонечко/малятко
✓Пивом рогань
✓Мівіною(своя лінія)
✓І ще відкриєш свої закрутки.... - ну там сливки, аличу... чи що ти там закручував?
і все, свято - вдалось!
✓А на десерт - там в атб є пачечки солодкого "повітряного рису" по 8грн))
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Тож - все буде УСПІХ!©®™
я бачу сомілітарк розбирається в асортименті АТБ не гірше Успіха
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:21
somilitark написав: kluychkooleg написав: somilitark написав:
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?
Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23
kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).
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somilitark
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31
sequence
zРадио написав: sequence написав:
длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого
Начали за здравие, закончили за упокой
Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist
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пишет о производстве, а ты zРадио
о сферическом коне в вакууме
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