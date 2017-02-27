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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8521852285238524

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 87
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
26%
23
26,50-27,00
31%
27
27,00-27,50
22%
19
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.


А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:14

  sequence написав: длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого


Начали за здравие, закончили за упокой :oops: Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist - также непреложное условие успеха
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 18 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:21

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.


А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))


Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23

  kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?

Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31

  zРадио написав:
  sequence написав: длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого


Начали за здравие, закончили за упокой :oops: Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist - также непреложное условие успеха

sequence пишет о производстве, а ты zРадио о сферическом коне в вакууме
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:37

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?

Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).


В Украине законом запрещено платить за труд (зарплата ли, ФОПу ли) не в гривне, а времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Валюта поступает из-за рубежа, продается на МБ и по тому курсу выдается на руки в размере договоренного (договорились на 3000 долларов, продали на МБ по 26.45, значит на руки чистыми будет 3000 х 26.45 грн). И, несмотря на ежемесячную покупку ваалюты большинством, у IT-шников всегда есть с запасом гривня на любые предвиденные расходы. К примеру, из тех же 3000, 2000 - купили долларов, 1000 лежит на текущие расходы в гривне.
Так что на них НГ вряд ли как-то скажется.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:41

Вчера была бычья ловушка? Или нет?
Харьков единодушен - 26.50 / 26.65
Банк "Львов" - крассавчики - онлайн 26.49 - 26.52, спред 3 копейки при спреде 15 копеек у ПОВ и полной неопределенности по поводу дальнейшего движения.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 18 лис, 2021 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:45

  zРадио написав:..С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. ..

этот вопрос решается концентрацией производства и ритейла "два в одном". Как пример, "Эпицентр", имеющий два завода плитки и глинянные карьеры в собственности, точно знает где эту плитку реализовать.
У нас схожая схема, без подробностей. Но в этой схеме мало места малому и среднему бизнесу
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:37

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.

А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:58

  dir написав:
  kvn2 написав:flyman заробитчане 10млрд
металурги за 8мес прирост вал выручки 80%
аграрии +15млрд долл
и на десерт ИТ ,куда нам девать эти доллары ?
Армию нормально вооружить

Навіщо нам армія якщо нарід обрав лінію партії "капітулюємо посередині" ?

Краще зробити вигляд що будуємо дороги, а половину бабла розпиляти. Все одно нарід не звертає уваги на кошторис.
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