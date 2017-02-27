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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:11
kluychkooleg написав: somilitark написав:
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?
Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:14
sequence написав:
длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого
Начали за здравие, закончили за упокой
Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist
- также непреложное условие успеха
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 18 лис, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:21
somilitark написав: kluychkooleg написав: somilitark написав:
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?
Уявляєте, іноді люди святкують, іноді купують 1001 розу просто так коханій людині, також купують на новорічні свята не тільки пляшку дешевого портвейна і мастять дивопаштет за 10 грн із АТБ, для якогось більш меньш нормального свята треба витратитись.
Чи ви не згодні?
Чи по-вашому люди які отримують 2-5 кіло у.е. в місяць справжні аскети, як Флаймен живуть на 80 у.е. в місяць? ви точно подумали коли писали такі гарні речі?))
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23
kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31
sequence
zРадио написав: sequence написав:
длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого
Начали за здравие, закончили за упокой
Как в том анекдоте "очень денег надо". Сами понимаете, что модель нежизнеспособна в условиях открытого рынка... Поэтому производство и примитивизируется. С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. Ключевые причины две - нерабочая для развивающейся экономики политика таргетирования инфляции (вместо политики таргетирования экономического роста) и коррупция. То, о чем пишет уважаемый Realist
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пишет о производстве, а ты zРадио
о сферическом коне в вакууме
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:37
somilitark написав: kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?
Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).
В Украине законом запрещено платить за труд (зарплата ли, ФОПу ли) не в гривне, а времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Валюта поступает из-за рубежа, продается на МБ и по тому курсу выдается на руки в размере договоренного (договорились на 3000 долларов, продали на МБ по 26.45, значит на руки чистыми будет 3000 х 26.45 грн). И, несмотря на ежемесячную покупку ваалюты большинством, у IT-шников всегда есть с запасом гривня на любые предвиденные расходы. К примеру, из тех же 3000, 2000 - купили долларов, 1000 лежит на текущие расходы в гривне.
Так что на них НГ вряд ли как-то скажется.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:41
Вчера была бычья ловушка? Или нет?
Харьков единодушен - 26.50 / 26.65
Банк "Львов" - крассавчики - онлайн 26.49 - 26.52, спред 3 копейки при спреде 15 копеек у ПОВ и полной неопределенности по поводу дальнейшего движения.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Чет 18 лис, 2021 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:45
zРадио написав:
..С увеличением передела добавленная стоимость должна расти, но у нас - падает. ..
этот вопрос решается концентрацией производства и ритейла "два в одном". Как пример, "Эпицентр", имеющий два завода плитки и глинянные карьеры в собственности, точно знает где эту плитку реализовать.
У нас схожая схема, без подробностей. Но в этой схеме мало места малому и среднему бизнесу
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Додано: Чет 18 лис, 2021 17:37
kluychkooleg написав: somilitark написав:
Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.
А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?
Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".
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Додано: Чет 18 лис, 2021 17:58
dir написав: kvn2 написав:flyman
заробитчане 10млрд
металурги за 8мес прирост вал выручки 80%
аграрии +15млрд долл
и на десерт ИТ ,куда нам девать эти доллары ?
Армию нормально вооружить
Навіщо нам армія якщо нарід обрав лінію партії "капітулюємо посередині" ?
Краще зробити вигляд що будуємо дороги, а половину бабла розпиляти. Все одно нарід не звертає уваги на кошторис.
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