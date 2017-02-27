Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37

akido написав: Realist написав: Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так. Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так.



Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.



Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу. Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.

Не хотів коментувати в робочий час.Зверніть увагу. Я не написав про жодну іншу реформу, а тільки/саме про судову. Тому, що вона як тойбез якого вся конструкція Держави приречена на розпад. Всі інші реформи - похідні. І тому вони і не відбудуться допоки не відбудеться судова реформа.У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді.При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути.У Порошенка її не було. У Зеленського теж. Бо обидва знали, що після реформи (якщо б вона відбулась) на їхніх політичних кар'єрах, а головне на політичних партіях які вони представляють, можна відразу ставити хрест. "Свій суд" коли ти при владі - це виявляється дуже зручно та вигідно і цим користаються. А потім приходить нова влада, розуміє всі "розклади" і каже: Обов'язково, але потім. А такі люди як п. Вовк чи п. Портнов продовжують тихо робити свою справу.Порошенко зробив ставку не на інституції, а на те, що він як бізнесмен із усіма домовиться. Ми всі бачили чим це закінчилось. Особливо в Харкові та Одесі.Зеленський не вміє ні домовлятись ні не має команди на яку можна спертись. Система вже його "з'їла" і зараз він вже нічого не силі змінити, а тільки йде за течією.Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.