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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8522852385248525

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 88
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
26%
23
26,50-27,00
31%
27
27,00-27,50
23%
20
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:07

  Цитрин написав:
  akido написав:Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.


От того что новые будут коррумпированы другими, они не становятся НЕкоррумпированными. Нет смысла менять одних коррумпированных на других коррумпированных. Нужно просто соблюдать законы и тогда коррумпированные либо сами уйдут, либо сами станут законопослушными.


Вибачте, кому ви оце зараз говорите ? Ви хочете щоб підписники "Валютный рынок в контексте ДС" були законослухняними ? І тоді "корумповані самі підуть" ?

Зніміть рожеві окуляри, більшість наріда бажає щоб усі діяли по закону окрім самих себе. Мабуть, і ви також.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:08

  centurionus написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті.

А можно подробнее - зачем айти сдавать валюту под НГ?

Поповнюються лави легендарних "розхитувачів" стабільного курсу на Новий рік. До ринкових бариг (себто м'ясників, продавців теплих шкарпеток та гірлянд, які гребуть вічнозелений під таку ж ялинку) додалися інші титани валютного ринку, іхні антагоністи. Будемо спостерігати за їхньою "боротьбою".


Чужой против Хищника.
Традиционно курс падает до 25 декабря, когда народ гребет подарки и товары по новогодним скидкам, а потом с 25-26-го растет, когда продаваны конвертят выручку в валюту.
Вечерний МБ дохромал до отметки 26,5450.
Завтра опять будет интересно, не переключайтесь!
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:13

Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилось

Четверг на валютном рынке прошел очень динамично. Объем сделок еще к 14 часам уже превышал $200 млн. Снова скучать было некогда ни банкам, ни их клиентам, ни в какой-то степени самому Нацбанку. Противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилилось, и похоже, даже период налоговых расчетов бизнеса с государством пока не очень помогает гривне.

Как мы и предполагали, среди покупателей валюты быстро “засветились” как основные импортеры энергоносителей, так и ритейлерские сети по продаже продуктов питания и ширпотреба. В самом начале сессии рынок недолго был настроен на укрепление позиций гривны и даже стартовал на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия — с уровня 26,39/26,41 гривен за доллар. Покупатели воспряли духом в надежде на дальнейшее проседание курса и пытались даже не закрывать сразу свои сделки, ожидая дальнейшего падения котировок.

Но оперативный выход Нацбанка с покупкой $5 млн по 26,41 гривен быстро развеял их надежды и вселил дополнительную уверенность продавцам в том, что регулятор не заинтересован в тренде на укрепление гривны. Больше НБУ сегодня на межбанке не появлялся, но продавцы оказались очень чуткими к сигналам регулятора, и уже к 11 часам они подтянули котировки к уровню 26.41/26,43 гривен, а затем и к отметке в 26,44/26,46 к полудню и к 26,445/26,465 к обеду и сразу после него.

Особого ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось. Скорее это напоминало перетягивание каната по курсу, но победу в этом состязании сегодня одержали явно продавцы. После окончания периода максимальной активности (до 14 часов) стало ясно, что весь спрос еще не закрыт и этим воспользовались еще оставшиеся продавцы. Они без особого стеснения начали опять задирать котировки, а покупатели действовали разрозненно и не смогли оказать достойного сопротивления. Результат – 26,495/26,515 гривен за доллар к 15 часам и 26,50/26,52 к концу сессии.

Главные события 18 ноября на валютном рынке:

Рост котировок доллара за день на 11 копеек — с утренних 26,39/26,41 до 26,50/26,52 гривен к концу сессии.

Нацбанк с самого утра вышел на межбанк с покупкой $5 млн по 26,41 гривен и затем на торгах не появлялся, предоставив участникам межбанка самим находить компромисс по курсу без вмешательства регулятора.

Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 26,4271 гривен, а официальный курс на 19 ноября 2021 года установлен на уровне 26,4427 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:18

  Grey001 написав:Провести судебную реформу - вообще не проблема и "некоррумпированных" судей можно не искать, а нынешних "перевоспитать"...


Агенство простих рішень ?

  Grey001 написав:Все просто - признать юрисдикцию судов, скажем Объединенного Королевства, в Украине, как последнюю инстанцию для аппеляции. В случае, если решение суда ОК противоречит решению местного, местного судью автоматом считать "принявшим заведомо несправедливое решение" со всеми вытекающими...

PS Данная сказка заключается в том, что на этот шаг не пойдет никто - ни один политик, и ни одна полит.сила - от ярых националистов, до ярых руссофилов...


Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».


Пропонуєте імпортувати некорумпованих суддів не з Марсу, а з Королівства ? Це така сама фантазія. Бо попередньо треба привести законодавство повністю у відповідність з британським (чи збираєтеся примусити суддів Королівства вивчати тубільні закони ?)

А наміри дискваліфікувати суддів за будь яку помилку нічим не відрізняються по суті від "вигнати майже всіх", нових навчити британському праву, а потіи знову вигнати майже всіх і так далі.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:21

kluychkooleg
Сил бариг та пересічних вистачить на коливання в межах, скажімо, 20 копійок, гадаю.
Потенціал "допилу" бюджету може бути більший.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37

  akido написав:
  Realist написав:Все що нам потрібно - це судова реформа. Щоб кожен знав, що перед законом всі рівні. А далі все само по собі стане на місця. Не відразу, звичайно, але за 3-5-7 років - так.


Я обожнюю казкарів. Які розповідають про судову реформу, про поліцейську реформу, про реформу сбу. Такі собі рожеві поні у вакуумі.

Щоб замінити тисячі суддів, вбудованих у корумповану систему, треба десь узяти тисячі НЕкорумпованих суддів. Рожеві поні не дуже переймаються питанням де саме. В них є чарівна паличка або телепорт з Марсу.

Не хотів коментувати в робочий час.
Зверніть увагу. Я не написав про жодну іншу реформу, а тільки/саме про судову. Тому, що вона як той Замковий камінь без якого вся конструкція Держави приречена на розпад. Всі інші реформи - похідні. І тому вони і не відбудуться допоки не відбудеться судова реформа.
У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави. У Порошенка її не було. У Зеленського теж. Бо обидва знали, що після реформи (якщо б вона відбулась) на їхніх політичних кар'єрах, а головне на політичних партіях які вони представляють, можна відразу ставити хрест. "Свій суд" коли ти при владі - це виявляється дуже зручно та вигідно і цим користаються. А потім приходить нова влада, розуміє всі "розклади" і каже: Обов'язково, але потім. А такі люди як п. Вовк чи п. Портнов продовжують тихо робити свою справу.
Порошенко зробив ставку не на інституції, а на те, що він як бізнесмен із усіма домовиться. Ми всі бачили чим це закінчилось. Особливо в Харкові та Одесі.
Зеленський не вміє ні домовлятись ні не має команди на яку можна спертись. Система вже його "з'їла" і зараз він вже нічого не силі змінити, а тільки йде за течією.
Висновок.
Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".

ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:02

  Realist написав:Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави.

Тут у вас дырка в логике.
Если нужен руководитель, способный на принципиальные шаги, и именно от него все зависит - это и есть тот самый (в вашей терминологии) "мессия". Которого, выходит, ещё предстоит найти.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.
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