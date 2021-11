Додано: Чет 18 лис, 2021 19:49

так это ж хорошо. Байрактары подешевеют. И мандариныTurkey's lira shed another 3.3% to above 11 per dollar after the central bank cut rates by 100 basis points to 15%, even in the face of inflation near 20% and the Turkish currency hurtling southward.It was last at 10.955, having earlier hit a record low of 11.30 per dollar.Если серьезно, не очень понимаю, что наш горячий друг с юга вытворяет со своей валютой. но, как правило, это до добра не доводит, когда през ощущает себя большим ученым во всех областях, включая ДКП, а окружающих - глупцами.А шо скупать, полосатый? По баксу коррекция наметилась, у нас завтра - последний день налогов. Неделю под 26,50 закроем (а не над), я так думаю