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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8524852585268527>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 88
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
26%
23
26,50-27,00
31%
27
27,00-27,50
23%
20
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:52

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Мое предложение в другом - наводнении дешевыми длинными деньгами реального сектора вместо финансового (вы, кстати, об этом хорошо знаете, но оставляете себе зазор, чтобы было о чем спорить :wink:). Тем временем, пока спорим уже по надцатому кругу, у меня все меньше аргументов перед корпцентром, зачем держать украинский завод, если испанский производит это дешевле.....

длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?
Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого

Депо в долларе 0.001%. Как это нет дешевых денег? Украина пухнет от денег. Да и программа 5-7-9 есть, где очень многие комерсы получили под 0% годовых (да и такое есть).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:57

Zebra
так это ж хорошо. Байрактары подешевеют. И мандарины :mrgreen:

Turkey's lira shed another 3.3% to above 11 per dollar after the central bank cut rates by 100 basis points to 15%, even in the face of inflation near 20% and the Turkish currency hurtling southward.

The lira has lost around 11.5% of its value this month amid President Tayyip Erdogan's renewed criticism of interest rates and calls for stimulus despite the risks. It was last at 10.955, having earlier hit a record low of 11.30 per dollar.

если серьезно, не очень понимаю, что наш горячий друг с юга вытворяет со своей валютой. но, как правило, это до добра не доводит, когда през ощущает себя большим ученым во всех областях, включая ДКП, а окружающих - глупцами.

А шо скупать, полосатый? По баксу коррекция наметилась, у нас завтра - последний день налогов. Неделю под 26,50 закроем (а не над), я так думаю :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:20

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Люди які отримують 2-5 кіло у.е. отримуюсь їх у гривні. Чи ви не в курсі?

Не в курсі.
Значить назад не стануть у валюту, все просто як апельсин(с).


В Украине законом запрещено платить за труд (зарплата ли, ФОПу ли) не в гривне, а времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Валюта поступает из-за рубежа, продается на МБ и по тому курсу выдается на руки в размере договоренного (договорились на 3000 долларов, продали на МБ по 26.45, значит на руки чистыми будет 3000 х 26.45 грн). И, несмотря на ежемесячную покупку ваалюты большинством, у IT-шников всегда есть с запасом гривня на любые предвиденные расходы. К примеру, из тех же 3000, 2000 - купили долларов, 1000 лежит на текущие расходы в гривне.
Так что на них НГ вряд ли как-то скажется.


Вы очень и очень ошибаетесь насчет отсутствия конвертов с баксами в IT... Не говоря уже о фрилансерах с Payoneer.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:22

  Realist написав:У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави.


Це просто жах .... Популістична маячня і з вишенкою на торті .... Ні, для цього не досить "політичної волі". Для цього потрібен каральний апарат який примусить усіх незгодних з волею фюрера підкоритися. Каральний апарат, який буде над судом. Хунвейбіни, опрічники, надзвичайні комісії.

Історія не знає жодного випадку коли такі "реформи" закінчувались процвітанням та благополуччям.

  Realist написав:У Порошенка її не було.

Добре що він не спробував довести "мусорну люстрацію" до "червоного терору". А міг би підім'яти суд під себе і забезпечити років тридцять царювання. Того ж Зеленського кинув би за грати за несплату податків чи працю на окупантів. Навіть вигадувати нічого не довелося б.

  Realist написав: У Зеленського теж.

Зеленський ніколи не збирався проводити якихось реформ. Він завжди вважав Україну актрисою з німецьких фільмів для дорослих і єдиною його мрією було - стати її сутенером.

  Realist написав:Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію".
Потрібно модернізувати інституції.

Мда. Одночасно мріяти про "політичну волю керівництва держави" і вимагати "перестати шукати "месію".

Це протиріччя - невиліковність популізма, яке рожеві вакуумні поні не можуть побачити. Хтось повинен це зробити, чарівною паличкою змінити інституцію, не змінюючи людей які її складають. Але це має бути не месія, а простий парєнь із наріда.

Власно кажучи наслідки цього ідіотизма ми спостерігаємо зараз, але найцікавіше ще попереду.

На жаль, відповідальність на себе мудрий нарід брати ніколи не буде. Як ніхто з виборців ригів у 2010 не взяв на себе відповідальність за 2014.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:25

  Vert написав:
Вы очень и очень ошибаетесь насчет отсутствия конвертов с баксами в IT... Не говоря уже о фрилансерах с Payoneer.


Я писал о больших и средних софтовых фирмах, работающих на США и Европу. А в тех, что в конвертах, небось и софт пиратский.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:27

  matroSkin написав:А шо скупать, полосатый? По баксу коррекция наметилась, у нас завтра - последний день налогов. Неделю под 26,50 закроем (а не над), я так думаю :roll:


В чем признаки коррекции?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:28

  kluychkooleg написав:В Украине законом запрещено платить за труд (зарплата ли, ФОПу ли) не в гривне, а времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Валюта поступает из-за рубежа, продается на МБ и по тому курсу выдается на руки в размере договоренного (договорились на 3000 долларов, продали на МБ по 26.45, значит на руки чистыми будет 3000 х 26.45 грн).


Это верно, если оплата идет от украинских компаний, то она всегда в гривне, поэтому айтишники после оплаты покупают валюту, а не продают.

В долларах - это если заказчик за границей и платит напрямую по договору через SWIFT.

  Vert написав:Вы очень и очень ошибаетесь насчет отсутствия конвертов с баксами в IT... Не говоря уже о фрилансерах с Payoneer.


может такое и есть, но это мелкие шарашкины конторы. Нормальные компании работают только вбелую.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 18 лис, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:32

  Цитрин написав:
  kluychkooleg написав:В Украине законом запрещено платить за труд (зарплата ли, ФОПу ли) не в гривне, а времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Валюта поступает из-за рубежа, продается на МБ и по тому курсу выдается на руки в размере договоренного (договорились на 3000 долларов, продали на МБ по 26.45, значит на руки чистыми будет 3000 х 26.45 грн).


Это верно, если оплата идет от украинских компаний, то она всегда в гривне, поэтому айтишники после оплаты покупают валюту, а не продают.

В долларах - это если заказчик за границей и платит напрямую по договору через SWIFT.


И у тех, и у тех заказчики за границей. Очень редкие компании (единицы) работают на внутренний рынок.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:36

  kluychkooleg написав:И у тех, и у тех заказчики за границей. Очень редкие компании (единицы) работают на внутренний рынок.


естественно, заказчики разумеется всегда за границей. А вот оплату айтишники получают как правило в гривне от местных компаний выступающих посредником и берущих за это процент. Для известных компаний это практически всегда так, т.к. такие посредники обеспечивают и безопасность.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:41

kluychkooleg
В снижении бакса (по индексу, по евро) на -0,3% 2-ю сессию подряд.
А Вы как это называете?
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