sequence написав:

zРадио написав: .. Мое предложение в другом - наводнении дешевыми длинными деньгами реального сектора вместо финансового (вы, кстати, об этом хорошо знаете, но оставляете себе зазор, чтобы было о чем спорить ). Тем временем, пока спорим уже по надцатому кругу, у меня все меньше аргументов перед корпцентром, зачем держать украинский завод, если испанский производит это дешевле..... .. Мое предложение в другом - наводнении дешевыми длинными деньгами реального сектора вместо финансового (вы, кстати, об этом хорошо знаете, но оставляете себе зазор, чтобы было о чем спорить). Тем временем, пока спорим уже по надцатому кругу, у меня все меньше аргументов перед корпцентром, зачем держать украинский завод, если испанский производит это дешевле.....

длинного бабла сейчас хватает, к нам по кругу ходят разные инвесторы с заманчивыми предложениями, но пока не берем - дорого. 11-12% кредита промышленности это реально дорого. Завод строить от подписания до запуска несколько лет. Мы один недавно запустили и офигеваем - выплата процентов и тела вымывает всю операционку. А валюту не хотим брать, ну, вы поняли чего. Как мы можем в таких условиях что-то делать дешево, когда конкуренты в Польше на грант Евросоюза берут немецкие станки, за которые реально платят только 30% стоимости, растянутые на 30 лет без процентов?Дешевых денех у нас не будет. Придется все делать и продавать дорого