Наближається Новий Рік, хіба під ялинку не буде зайвих ярдів бюджетних видатків?
Дійсно, якє справжнє розчарування, що доллар ніяк не зростає, добре хоч хутіна не кличете, щоб була девальвація. Я вже пояснював, що максимум недовиконання бюджета це 50 чи 70 ярдів гривень. Нбу вкинув за пару останніх тижнів більше 30-ти ярдів гривень, це підняло курс с 26.2 до 26.5. Думаєте якусь хвилю піднімуть новорічні видатки бюджета?🙂 Але під новий рік будуть здавати массово валюту заробітчани і айті. Тобто як не крути, а 26.5 це той максимум по якому можна сдати на хлібину з магазину, а може знову будемо битися об 26 і бідненький Нбу знову буде лякати дефолтом чи ще чимось. Ось такі піроги, дуже тяжко бути рокетчикам, можна сказати валютним камікадзе
когда курс скаканул к 26,5 Вы как-то напряглись, но что-то тон опять стал вальяжно-развязный...
Ваши пояснення о дефиците бюджета взяты по справочнику стеля. а я вам на данных бюджетов показал, что дефицит будет от 150 млрд грн.
и поскольку секвестра бюджета что-то не видно, все будет в декабре - следим за руками. может что-то мутят и в ноябре, надо внимательно на анализ ликвидности посмотреть
matroSkin написав:kluychkooleg В снижении бакса (по индексу, по евро) на -0,3% 2-ю сессию подряд. А Вы как это называете?
Ну речь-то о паре гривня-доллар шла, а там "не все так однозначно".
конечно, неоднозначно, когда зима уже близко. а я о ней, красивой паре, и говорил. фактор избытка ликвидности на МБ д.б. пригашен дедлайном по бюджету. фактор "все побежали-я побежал", он же паник сейл, тем, что, достав 96 и почти 1,13, бакс скорректировался/отскочил. в миру.
Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.
Туреччина - імпортер енергії. Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії. Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.
Побачим якими ми будемо експортерами коли транзит обнулиться, доведеться утримувати ГТС (це десь $3 щорічно) плюс закупка газу на європейському споті плюс доставка. І скільки буде коштувати мінеральні добрива для с/г при таких розкладах, і результуюча конкуренто-здатність.
Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.
Туреччина - імпортер енергії. Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії. Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.
Побачим якими ми будемо експортерами коли транзит обнулиться, доведеться утримувати ГТС (це десь $3 щорічно) плюс закупка газу на європейському споті плюс доставка. І скільки буде коштувати мінеральні добрива для с/г при таких розкладах, і результуюча конкуренто-здатність.
Весна покаже хто де ..., а поки що Кабмін виділив зі спецфонду держбюджету 100 млн гривень на трасу до Конча-Заспи.
akido написав:Тобто по-вашому Туреччина продовольства не експортує, а Україна енергію (у вигляді нафти, газу та ін.) - не імпортує ?
Туреччина імпортує дуже багато зерна і недешевої олії, що є ніщо у порівнянні з експортом томатів та лимонів. Україна експортує олії приблизно стільки ж за масою як імпортує нафти й нафтопродуктів. Але ціна відрізняється удвічі....
Zebra написав:Побачим якими ми будемо експортерами коли транзит обнулиться, доведеться утримувати ГТС (це десь $3 щорічно) плюс закупка газу на європейському споті плюс доставка. І скільки буде коштувати мінеральні добрива для с/г при таких розкладах, і результуюча конкуренто-здатність.
А може ПТН-ПНХ з Мілером отримують одну цукерку Чупа-Чупс на двох...
Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.
Туреччина - імпортер енергії. Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії. Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.
Тобто по-вашому Туреччина продовольства не експортує, а Україна енергію (у вигляді нафти, газу та ін.) - не імпортує ?
Помню, такой диалог уже имел место. Минэнерго работает на пределе, сводя энергобаланс, а Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет. Усатого таракана с его электричеством можно посылать, а корабли ДТЭК с углем - разворачивать...
18 листопада 2021 року о 16:43 після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Завдяки зусиллям персоналу атомної станції ремонт блока вдалося завершити на 9 діб раніше запланованого терміну.
Наразі ведеться навантаження енергоблока до номінальної потужності відповідно до регламентних обмежень та балансового графіка ПрАТ «НЕК «Укренерго».
Зауважень до роботи діючого основного устаткування та персоналу немає.
Зараз в енергосистемі працюють 14 енергоблоків атомних електростанцій.
В Китаї перед зимою накопичують вугілля на ТЕС, на росії - газ в ПХГ, в Україні та Франції - правильно планують ремонтни енергоблоків АЕС і спостерігають за тим як підгоратиме у фрау Меркель, яка закриває 3 енергоблоки АЕС вже в грудні цього року