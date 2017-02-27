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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8525852685278528

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 89
Менше 26,00
6%
5
26,00-26,50
26%
23
26,50-27,00
31%
28
27,00-27,50
22%
20
27,50-28,00
7%
6
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.

Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:45

  Denik написав:
  zРадио написав:Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.

Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...


Я - не инженер, но сомневаюсь, что кукурузу можно эффективно жечь вместо угля без конструктивных изменений ТЭС. Поправьте, если что не так.

Вы говорите про "гипотетически", я - про "фактически". На эту тему есть известный анекдот, который не хотелось бы здесь публиковать)) Инициативу я всегда поддерживаю, но есть такая упрямая штука как проджект-менеджмент, и, согласно нему, между идеей и реализацией должно быть приложено много интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я - не инженер, но сомневаюсь, что кукурузу можно эффективно жечь вместо угля без конструктивных изменений ТЭС. Поправьте, если что не так.

В 2014-2015 гг на антрацитовых блоках спалювали газове вугілля у суміші з антрацитовим.
ТЕС це така штука, що з'їсть все, що перемолюється на пил. Так що кукурудза, навіть волога згорить дуже класно у суміші з вугіллям...
  zРадио написав:согласно нему, между идеей и реализацией должно быть приложено много интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов

зусиль водія бульдозера на вугільному складі ТЕС по змішуванню кукурудзи з вугіллям... :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:00

  Denik написав:
  zРадио написав:Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.

Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...

:shock:
Можна ще далі посунути межі уяви: керований термоядерний синтез в полі ... кукурудзи. :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 23:22

Denik

Все (якобы) просто, но никто так не делает. Причина - Нью-Васюки, или экономически невыгодно? С последним тяжело согласиться, учитывая, что сжигая кукурузу, много лет уже как можно было получать гарантированную продажу и зеленый тариф. Но под биотопливо зачем-то строят электростанции в чистом поле, хотя можно было всего лишь подвезти низколиквидную для кормового сбыта кукурузу на существующие ТЭС :roll:
zРадио
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