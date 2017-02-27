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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:39
zРадио написав:
Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.
Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:45
Denik написав: zРадио написав:
Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.
Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...
Я - не инженер, но сомневаюсь, что кукурузу можно эффективно жечь вместо угля без конструктивных изменений ТЭС. Поправьте, если что не так.
Вы говорите про "гипотетически", я - про "фактически". На эту тему есть известный анекдот, который не хотелось бы здесь публиковать)) Инициативу я всегда поддерживаю, но есть такая упрямая штука как проджект-менеджмент, и, согласно нему, между идеей и реализацией должно быть приложено много интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:00
zРадио написав:
Я - не инженер, но сомневаюсь, что кукурузу можно эффективно жечь вместо угля без конструктивных изменений ТЭС. Поправьте, если что не так.
В 2014-2015 гг на антрацитовых блоках спалювали газове вугілля у суміші з антрацитовим.
ТЕС це така штука, що з'їсть все, що перемолюється на пил. Так що кукурудза, навіть волога згорить дуже класно у суміші з вугіллям...
zРадио написав:
согласно нему, между идеей и реализацией должно быть приложено много интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов
зусиль водія бульдозера на вугільному складі ТЕС по змішуванню кукурудзи з вугіллям...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 23:22
Denik
Все (якобы) просто, но никто так не делает. Причина - Нью-Васюки, или экономически невыгодно? С последним тяжело согласиться, учитывая, что сжигая кукурузу, много лет уже как можно было получать гарантированную продажу и зеленый тариф. Но под биотопливо зачем-то строят электростанции в чистом поле, хотя можно было всего лишь подвезти низколиквидную для кормового сбыта кукурузу на существующие ТЭС
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:08
Эхх , Ланжерон Ланжерон ( МВФ , Всемирный банк )...*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:16
+ 22 ноября закончиться ковид ( бегите покупать шапки по 3 )...*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:31
kluychkooleg написав:
времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Редко встряю в дискуссии на этой ветке, но Вы сильно ошибаетесь и не только, кстати, в IT.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:34
Если не хватает электричества ( ставьте мини реакторы по 100 Мвт ; темболее их можно ставить где угодно ; они компактны ) ; вопрос в цене и желании ...*Відправлено з Чату
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