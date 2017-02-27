zРадио написав:Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.
Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...
Я - не инженер, но сомневаюсь, что кукурузу можно эффективно жечь вместо угля без конструктивных изменений ТЭС. Поправьте, если что не так.
Вы говорите про "гипотетически", я - про "фактически". На эту тему есть известный анекдот, который не хотелось бы здесь публиковать)) Инициативу я всегда поддерживаю, но есть такая упрямая штука как проджект-менеджмент, и, согласно нему, между идеей и реализацией должно быть приложено много интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов
zРадио написав:Я - не инженер, но сомневаюсь, что кукурузу можно эффективно жечь вместо угля без конструктивных изменений ТЭС. Поправьте, если что не так.
В 2014-2015 гг на антрацитовых блоках спалювали газове вугілля у суміші з антрацитовим. ТЕС це така штука, що з'їсть все, що перемолюється на пил. Так що кукурудза, навіть волога згорить дуже класно у суміші з вугіллям...
zРадио написав:согласно нему, между идеей и реализацией должно быть приложено много интеллектуальных, финансовых и временных ресурсов
зусиль водія бульдозера на вугільному складі ТЕС по змішуванню кукурудзи з вугіллям...
zРадио написав:Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет.
Я про це писав раніше. Вугілля на піку коштувало під 300 (зараз -140 дол/т), а кукурудза з поля з 25% вологістю (яку дорого сушити до 14% норми) віддають за 3000 грн. Врожай кукурудзи десь 41 млн.т. Спалити пару мільйонів тонн замість вугілля - ринок би й не помітив...
Можна ще далі посунути межі уяви: керований термоядерний синтез в полі ... кукурудзи.
Все (якобы) просто, но никто так не делает. Причина - Нью-Васюки, или экономически невыгодно? С последним тяжело согласиться, учитывая, что сжигая кукурузу, много лет уже как можно было получать гарантированную продажу и зеленый тариф. Но под биотопливо зачем-то строят электростанции в чистом поле, хотя можно было всего лишь подвезти низколиквидную для кормового сбыта кукурузу на существующие ТЭС