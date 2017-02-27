я на алиэкспрессе и не такую дичь находил
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:44
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Альфа банке с утра интересный курс - и по USD и по Евро покупка=продажа
USD 26.55
EUR 30.16
кто там хотел конвертацию USD-EUR по кросс курсу
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:18
Співпрацюємо і з турками багато років. Купували в них обладнання, сировину. Тому трохи знаю про цю країну. Буваю там не в туристичних районах. Хочу сказати, що країна за останніх 5 років здійснила грандіозний стрибок і змінилася до невпізнаваності (це вам не велике крадівництво). Промисловість і сг ростуть з неймовірною швидкістю. Рівень розвитку технологій також викликає шану.
Можу писати трохи про не інтернетні реалії, але це забере час. Коротко з легко доступного в мережі:
2016 рік імпорт Туреччини 191 млрд уо, експорт 150 млрд. Станом на 2021:
Объем экспорта Турции за 12 месяцев достиг рекордного показателя в 201,5 млрд долларов. Впервые в истории годовой объем экспорта превысил 200 млрд долларов. Об этом сообщил в понедельник министр торговли Турции Мехмет Муш.
Объем внешнеторгового оборота Турции в отчетном периоде вырос до 268,2 млрд долларов, дефицит внешней торговли сократился на 5 процентов - до 25,5 млрд долларов, отметил министр.
По структурі ВВП сільське господарство: 6,9 %, промисловість: 32,3 %, послуги: 60,8 % (2016). В сг значне місце займає тваринництво і виробництво дорогої натуральної сировини для легкої промисловості. В країні працюють заводи більшості провідних виробників світового автопрому. В останні роки значного розвитку досягнула промисловість під потреби армії і експорт цієї продукції.
Станом на зараз Туреччина забезпечує себе енергоносіями на 40+%. За останні роки відкриті значні поклади газу і нафти.
Власне це і є та причина, через яку стагнуюча Німеччина енд Ко утискає і переслідує Туреччину і, до речі, Польщу (там також все дуже добре на фоні решти Європи). Не зважаючи на кардинально кращі і сильніші наші стартові позиції, нам до Туреччини як до неба рачки...
Щодо прирівнювання їжі до енергоносіїв. Я РОЗУМІЮ, ЩО БУБОЧКА ЛІДЕР НАЦІЇ І ВСІХ ПАБІДІВ але якщо вся пшениця і кукурудза з соєю буде спалена для виробництва енергії то що будуть їсти люди? Буре вугілля і нафтою запивати? Я вже, до речі, задавав Вам це питання.
П.С. Курс грн/дол на МБ 26,53-26,55
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:25
нбу
где там нбу с продажами ?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28
Шановний Denik, чи могли б ви нам всім пояснити, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?
У мене складається враження, що ми всі тут ведемо дискусію про предмет в якому розуміються одиниці. Якщо ви маєте можливість, час і головне - знання, "просвітіть" нас будь ласка.
Це також стосується всіх хто має відношення до даної теми. Одним постом, по-тезах, щоб прочитали всі учасники даного валютного форуму і ми перестали переливати із "пустого в порожнє". Прохання адмінів не переносити в іншу тему, оскільки імпорт-експорт електроенергії має прямий вплив на курс в Україні.
Дякую.
Ф. 26,45/26,60 Повернулись до того, що було у Вівторок.
Як би хотілось списати дану ситуацію на чиїсь заздалегідь продумані дії. Адже погодьтесь, ріст курсу в момент, коли всі очікували його найнижчих значень, і коли потрібно багато гривні - це дуже хороша робота (оберти це ніби підтверджують). Хтось отримає чудові премії.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:36
Туреччина - імпортер енергії.
Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії.
Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.[/quote]
Тобто по-вашому Туреччина продовольства не експортує, а Україна енергію (у вигляді нафти, газу та ін.) - не імпортує ?[/quote]
Помню, такой диалог уже имел место. Минэнерго работает на пределе, сводя энергобаланс, а Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет. Усатого таракана с его электричеством можно посылать, а корабли ДТЭК с углем - разворачивать...[/quote]
Жесть конечно. Так можно и до кизяков договорится... Тоже проверенный энергоноситель...
ps. Что делает поза с людьми, конечно. За курс в кои веки согласен в целом с Сомиком. Но то - не наша заслуга. Нам пока сильно везёт.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:39
на 26.70 выйдет (а может уже вышел на 26.60)
Вот дураки, росли бы понемногу, НБУ стоял бы в сторонке, не мешал бы.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 19 лис, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:40
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