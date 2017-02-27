Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:18

Denik написав: Zebra написав: Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят. Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.

Туреччина - імпортер енергії.

Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії.

Якщо ліра падає - гривня має дорожчати. Туреччина - імпортер енергії.Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії.Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.

Співпрацюємо і з турками багато років. Купували в них обладнання, сировину. Тому трохи знаю про цю країну. Буваю там не в туристичних районах. Хочу сказати, що країна за останніх 5 років здійснила грандіозний стрибок і змінилася до невпізнаваності (це вам не велике крадівництво). Промисловість і сг ростуть з неймовірною швидкістю. Рівень розвитку технологій також викликає шану.Можу писати трохи про не інтернетні реалії, але це забере час. Коротко з легко доступного в мережі:2016 рік імпорт Туреччини 191 млрд уо, експорт 150 млрд. Станом на 2021:Объем экспорта Турции за 12 месяцев достиг рекордного показателя в 201,5 млрд долларов. Впервые в истории годовой объем экспорта превысил 200 млрд долларов. Об этом сообщил в понедельник министр торговли Турции Мехмет Муш.Объем внешнеторгового оборота Турции в отчетном периоде вырос до 268,2 млрд долларов, дефицит внешней торговли сократился на 5 процентов - до 25,5 млрд долларов, отметил министр.По структурі ВВП сільське господарство: 6,9 %, промисловість: 32,3 %, послуги: 60,8 % (2016). В сг значне місце займає тваринництво і виробництво дорогої натуральної сировини для легкої промисловості. В країні працюють заводи більшості провідних виробників світового автопрому. В останні роки значного розвитку досягнула промисловість під потреби армії і експорт цієї продукції.Станом на зараз Туреччина забезпечує себе енергоносіями на 40+%. За останні роки відкриті значні поклади газу і нафти.Власне це і є та причина, через яку стагнуюча Німеччина енд Ко утискає і переслідує Туреччину і, до речі, Польщу (там також все дуже добре на фоні решти Європи). Не зважаючи на кардинально кращі і сильніші наші стартові позиції, нам до Туреччини як до неба рачки...Щодо прирівнювання їжі до енергоносіїв. Я РОЗУМІЮ, ЩО БУБОЧКА ЛІДЕР НАЦІЇ І ВСІХ ПАБІДІВ але якщо вся пшениця і кукурудза з соєю буде спалена для виробництва енергії то що будуть їсти люди? Буре вугілля і нафтою запивати? Я вже, до речі, задавав Вам це питання.П.С. Курс грн/дол на МБ 26,53-26,55