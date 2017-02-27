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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8527852885298530>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 91
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
25%
23
26,50-27,00
32%
29
27,00-27,50
22%
20
27,50-28,00
8%
7
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:44

  edvardd написав:..
презентация в декабре, поставка в течении 2022 года...
и денег я не платил, по факту...

я на алиэкспрессе и не такую дичь находил
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Альфа банке с утра интересный курс - и по USD и по Евро покупка=продажа
USD 26.55
EUR 30.16
кто там хотел конвертацию USD-EUR по кросс курсу :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:18

  Denik написав:
  Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.

Туреччина - імпортер енергії.
Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії.
Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.

Співпрацюємо і з турками багато років. Купували в них обладнання, сировину. Тому трохи знаю про цю країну. Буваю там не в туристичних районах. Хочу сказати, що країна за останніх 5 років здійснила грандіозний стрибок і змінилася до невпізнаваності (це вам не велике крадівництво). Промисловість і сг ростуть з неймовірною швидкістю. Рівень розвитку технологій також викликає шану.
Можу писати трохи про не інтернетні реалії, але це забере час. Коротко з легко доступного в мережі:
2016 рік імпорт Туреччини 191 млрд уо, експорт 150 млрд. Станом на 2021:
Объем экспорта Турции за 12 месяцев достиг рекордного показателя в 201,5 млрд долларов. Впервые в истории годовой объем экспорта превысил 200 млрд долларов. Об этом сообщил в понедельник министр торговли Турции Мехмет Муш.
Объем внешнеторгового оборота Турции в отчетном периоде вырос до 268,2 млрд долларов, дефицит внешней торговли сократился на 5 процентов - до 25,5 млрд долларов, отметил министр.
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D ... B9/2321750
По структурі ВВП сільське господарство: 6,9 %, промисловість: 32,3 %, послуги: 60,8 % (2016). В сг значне місце займає тваринництво і виробництво дорогої натуральної сировини для легкої промисловості. В країні працюють заводи більшості провідних виробників світового автопрому. В останні роки значного розвитку досягнула промисловість під потреби армії і експорт цієї продукції.
Станом на зараз Туреччина забезпечує себе енергоносіями на 40+%. За останні роки відкриті значні поклади газу і нафти.
Власне це і є та причина, через яку стагнуюча Німеччина енд Ко утискає і переслідує Туреччину і, до речі, Польщу (там також все дуже добре на фоні решти Європи). Не зважаючи на кардинально кращі і сильніші наші стартові позиції, нам до Туреччини як до неба рачки...
Щодо прирівнювання їжі до енергоносіїв. Я РОЗУМІЮ, ЩО БУБОЧКА ЛІДЕР НАЦІЇ І ВСІХ ПАБІДІВ але якщо вся пшениця і кукурудза з соєю буде спалена для виробництва енергії то що будуть їсти люди? Буре вугілля і нафтою запивати? Я вже, до речі, задавав Вам це питання.
П.С. Курс грн/дол на МБ 26,53-26,55
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:25

нбу

где там нбу с продажами ?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:змінилася до невпізнаваності

тут ты конечно перегибаешь, даже с не туристическими районами, во всем остальном согласен
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28

  Denik написав:Сьогодні вони вже свою паличку від неї отримали. Енергетична війна б'є лише по союзникам ПНХ в ЄС. Україні - пох, бо
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48504
18 листопада 2021 року о 16:43 після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Завдяки зусиллям персоналу атомної станції ремонт блока вдалося завершити на 9 діб раніше запланованого терміну.
Зараз в енергосистемі працюють 14 енергоблоків атомних електростанцій.

В Китаї перед зимою накопичують вугілля на ТЕС, на росії - газ в ПХГ, в Україні та Франції - правильно планують ремонтни енергоблоків АЕС і спостерігають за тим як підгоратиме у фрау Меркель, яка закриває 3 енергоблоки АЕС вже в грудні цього року :D

Шановний Denik, чи могли б ви нам всім пояснити, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?
У мене складається враження, що ми всі тут ведемо дискусію про предмет в якому розуміються одиниці. Якщо ви маєте можливість, час і головне - знання, "просвітіть" нас будь ласка.
Це також стосується всіх хто має відношення до даної теми. Одним постом, по-тезах, щоб прочитали всі учасники даного валютного форуму і ми перестали переливати із "пустого в порожнє". Прохання адмінів не переносити в іншу тему, оскільки імпорт-експорт електроенергії має прямий вплив на курс в Україні.
Дякую.

Ф. 26,45/26,60 Повернулись до того, що було у Вівторок.
Як би хотілось списати дану ситуацію на чиїсь заздалегідь продумані дії. Адже погодьтесь, ріст курсу в момент, коли всі очікували його найнижчих значень, і коли потрібно багато гривні - це дуже хороша робота (оберти це ніби підтверджують). Хтось отримає чудові премії.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:36

  Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.

Туреччина - імпортер енергії.
Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії.
Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.[/quote]
Тобто по-вашому Туреччина продовольства не експортує, а Україна енергію (у вигляді нафти, газу та ін.) - не імпортує ?[/quote]

Помню, такой диалог уже имел место. Минэнерго работает на пределе, сводя энергобаланс, а Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах :) И вуаля, проблемы нет. Усатого таракана с его электричеством можно посылать, а корабли ДТЭК с углем - разворачивать...[/quote]

Жесть конечно. Так можно и до кизяков договорится... Тоже проверенный энергоноситель...
ps. Что делает поза с людьми, конечно. За курс в кои веки согласен в целом с Сомиком. Но то - не наша заслуга. Нам пока сильно везёт.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:38

включили 2-ю ступень ракеты? 26.60
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:39

  SILVER_UA написав:где там нбу с продажами ?


на 26.70 выйдет (а может уже вышел на 26.60)
Вот дураки, росли бы понемногу, НБУ стоял бы в сторонке, не мешал бы.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 19 лис, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:40

  SILVER_UA написав:где там нбу с продажами ?

Визначають ціль. Ракета не порушить рубежі.


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