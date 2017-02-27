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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:41
sequence написав: edvardd написав:
..
презентация в декабре, поставка в течении 2022 года...
и денег я не платил, по факту...
я на алиэкспрессе и не такую дичь находил
американцы на алиэкспрессе не торгуют...
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42
edvardd написав:
американцы на алиэкспрессе не торгуют...
LOL, однако китайцы торгуют в США
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:48
Amid написав: kluychkooleg написав:
времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.
Редко встряю в дискуссии на этой ветке, но Вы сильно ошибаетесь и не только, кстати, в IT.
уже все разжевали по поводу солидных IT фирм и мелких шарашкиных контор
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