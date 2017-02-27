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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8527852885298530

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 91
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
25%
23
26,50-27,00
32%
29
27,00-27,50
22%
20
27,50-28,00
8%
7
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:41

  sequence написав:
  edvardd написав:..
презентация в декабре, поставка в течении 2022 года...
и денег я не платил, по факту...

я на алиэкспрессе и не такую дичь находил

американцы на алиэкспрессе не торгуют...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:американцы на алиэкспрессе не торгуют...

LOL, однако китайцы торгуют в США
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:48

  Amid написав:
  kluychkooleg написав:времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.

Редко встряю в дискуссии на этой ветке, но Вы сильно ошибаетесь и не только, кстати, в IT.


уже все разжевали по поводу солидных IT фирм и мелких шарашкиных контор
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