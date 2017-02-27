Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.
Туреччина - імпортер енергії. Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії. Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.[/quote] Тобто по-вашому Туреччина продовольства не експортує, а Україна енергію (у вигляді нафти, газу та ін.) - не імпортує ?[/quote]
Помню, такой диалог уже имел место. Минэнерго работает на пределе, сводя энергобаланс, а Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах И вуаля, проблемы нет. Усатого таракана с его электричеством можно посылать, а корабли ДТЭК с углем - разворачивать...[/quote]
Жесть конечно. Так можно и до кизяков договорится... Тоже проверенный энергоноситель... ps. Что делает поза с людьми, конечно. За курс в кои веки согласен в целом с Сомиком. Но то - не наша заслуга. Нам пока сильно везёт.
Realist написав:У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави. Висновок. Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".
ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
Только не подумайте, что я против того чтобы Вы писали. Давайте посмотрим со стороны - політична воля держави - правила написания постов на форуме. Вы - судья, пишущий не в той теме и сами это понимаете, но годами читаете только эту тему. Тут уже нужна воля индивидума. Начнем с зарядки каждое утро, не хочется, а надо.