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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8526852785288529>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 94
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
26%
24
26,50-27,00
32%
30
27,00-27,50
21%
20
27,50-28,00
7%
7
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:36

  Zebra написав:Турецкая лира тем временем уже 11:1 по "гривне" в день. Скупайтесь глупцы. Там лошье сидело ждало, а когда начало припекать, гребут по чем видят.

Туреччина - імпортер енергії.
Україна (у вигляді продовольства) - експортер енергії.
Якщо ліра падає - гривня має дорожчати.[/quote]
Тобто по-вашому Туреччина продовольства не експортує, а Україна енергію (у вигляді нафти, газу та ін.) - не імпортує ?[/quote]

Помню, такой диалог уже имел место. Минэнерго работает на пределе, сводя энергобаланс, а Denik взял и нашел выход - оказывается, все, что нужно для покрытия дефицита, это посчитать нашу пшеницу, кукурузу и подсолнух в гигакалориях, а не тоннах :) И вуаля, проблемы нет. Усатого таракана с его электричеством можно посылать, а корабли ДТЭК с углем - разворачивать...[/quote]

Жесть конечно. Так можно и до кизяков договорится... Тоже проверенный энергоноситель...
ps. Что делает поза с людьми, конечно. За курс в кои веки согласен в целом с Сомиком. Но то - не наша заслуга. Нам пока сильно везёт.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:38

включили 2-ю ступень ракеты? 26.60
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:39

  SILVER_UA написав:где там нбу с продажами ?


на 26.70 выйдет (а может уже вышел на 26.60)
Вот дураки, росли бы понемногу, НБУ стоял бы в сторонке, не мешал бы.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 19 лис, 2021 10:44, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:40

  SILVER_UA написав:где там нбу с продажами ?

Визначають ціль. Ракета не порушить рубежі.


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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:41

  sequence написав:
  edvardd написав:..
презентация в декабре, поставка в течении 2022 года...
и денег я не платил, по факту...

я на алиэкспрессе и не такую дичь находил

американцы на алиэкспрессе не торгуют...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:американцы на алиэкспрессе не торгуют...

LOL, однако китайцы торгуют в США
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:48

  Amid написав:
  kluychkooleg написав:времена зарплат баксами в конвертах закончились в IT лет 15 назад минимум.

Редко встряю в дискуссии на этой ветке, но Вы сильно ошибаетесь и не только, кстати, в IT.


уже все разжевали по поводу солидных IT фирм и мелких шарашкиных контор
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:00

  Realist написав:У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави.
Висновок.
Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".

ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.

Только не подумайте, что я против того чтобы Вы писали.
Давайте посмотрим со стороны - політична воля держави - правила написания постов на форуме. Вы - судья, пишущий не в той теме и сами это понимаете, но годами читаете только эту тему.
Тут уже нужна воля индивидума. Начнем с зарядки каждое утро, не хочется, а надо. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:03

Глядя на график, я бы подумал, что НБУ все-таки вышел со стопом на 26.60. Но инсайдеры пока молчат.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:17

  kluychkooleg написав:Глядя на график, я бы подумал, что НБУ все-таки вышел со стопом на 26.60. Но инсайдеры пока молчат.

26,59 перед тим покупці курс до 26,61 загнали, не зважаючи на весь позитив)))
orest
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