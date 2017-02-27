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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:46
Игорь написав: Realist написав:
ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
Только не подумайте, что я против того чтобы Вы писали.
Давайте посмотрим со стороны - політична воля держави - правила написания постов на форуме. Вы - судья, пишущий не в той теме и сами это понимаете, но годами читаете только эту тему.
Тут уже нужна воля индивидума. Начнем с зарядки каждое утро, не хочется, а надо.
Отого ПС: мені не потрібно було писати. Я не те мав на увазі, що ви подумали. Але вже пізно. Слово не горобець...
Дякую за ваш коментар.
Ф. Від ранку підтягнулись на прийомі на 5 коп. 26,50/26,60
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.11.2021...............26,5482
Гривна потеряла 10 копеек.
МКГ*............7.4064............7.3794...........-0.37%
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе резво пошли вверх и за 45 минут выросли на 9 копеек. Этот рост остановил НБУ, выйдя с продажей. Котировки плавно откатились на копейку. После этого снова развернулись и столь же плавно вернулись к утреннему максимуму, ограниченному ставкой регулятора. После этого наметилась стабилизация.
Наш период бурного роста примерно на час отстал от периода роста доллара в мире. До этого вечером доллар упал, а ночью был относительно стабилен. Рекорды пока устояли, но выше вчерашнего уровня индекс доллара забрался. Темпы роста у нас выше.
Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 9 копеек выше открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Успел с утра до роста.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет мощного потока квартальных налогов в казначейство. Остальные факторы были совсем слабыми и роли не сыграли.
В среду объем МБ уменьшился с 776.3 до 709.6 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос существенно увеличился и изрядно превысил слегка сократившийся спрос. Большая часть этого превышения пришлась на форвардные сделки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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П'ят 19 лис, 2021 00:58
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