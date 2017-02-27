Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

19.11.2021...............26,5482

Гривна потеряла 10 копеек.



МКГ*............7.4064............7.3794...........-0.37%



Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе резво пошли вверх и за 45 минут выросли на 9 копеек. Этот рост остановил НБУ, выйдя с продажей. Котировки плавно откатились на копейку. После этого снова развернулись и столь же плавно вернулись к утреннему максимуму, ограниченному ставкой регулятора. После этого наметилась стабилизация.

Наш период бурного роста примерно на час отстал от периода роста доллара в мире. До этого вечером доллар упал, а ночью был относительно стабилен. Рекорды пока устояли, но выше вчерашнего уровня индекс доллара забрался. Темпы роста у нас выше.

Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 9 копеек выше открытия.



НБУ вчера купил плановые 5 млн. Успел с утра до роста.

Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет мощного потока квартальных налогов в казначейство. Остальные факторы были совсем слабыми и роли не сыграли.



В среду объем МБ уменьшился с 776.3 до 709.6 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос существенно увеличился и изрядно превысил слегка сократившийся спрос. Большая часть этого превышения пришлась на форвардные сделки.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.