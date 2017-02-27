Realist написав:У вас якесь дитяче уявлення, що для реформи потрібні тисячі (всі) нові судді. Реформується не кожен окремий суддя, а інституція в цілому. При чому так, щоб коли процес запущений, на нього вже ніхто не зміг би вплинути. Реформа починається зверху. І для цього потрібна ВИКЛЮЧНО політична воля керівництва держави. Висновок. Зміни можливі. Для цих змін потрібно перестати зациклено шукати "месію". Потрібно модернізувати інституції. І це в силі зробити тільки вище керівництво держави. Так звані "Еліти". Але якщо вони ще не готові, то будемо як євреї чекати 40 років допоки не помруть ті, хто пам'ятає як красти і доки не з'являться нові "Еліти".
ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
Только не подумайте, что я против того чтобы Вы писали. Давайте посмотрим со стороны - політична воля держави - правила написания постов на форуме. Вы - судья, пишущий не в той теме и сами это понимаете, но годами читаете только эту тему. Тут уже нужна воля индивидума. Начнем с зарядки каждое утро, не хочется, а надо.
Realist написав:ПС: Модератори можуть перенести дане повідомлення в потрібну тему. Я роками читаю тільки цю. Відповідно пишу теж тільки тут.
Только не подумайте, что я против того чтобы Вы писали. Давайте посмотрим со стороны - політична воля держави - правила написания постов на форуме. Вы - судья, пишущий не в той теме и сами это понимаете, но годами читаете только эту тему. Тут уже нужна воля индивидума. Начнем с зарядки каждое утро, не хочется, а надо.
Отого ПС: мені не потрібно було писати. Я не те мав на увазі, що ви подумали. Але вже пізно. Слово не горобець... Дякую за ваш коментар.
Ф. Від ранку підтягнулись на прийомі на 5 коп. 26,50/26,60
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе резво пошли вверх и за 45 минут выросли на 9 копеек. Этот рост остановил НБУ, выйдя с продажей. Котировки плавно откатились на копейку. После этого снова развернулись и столь же плавно вернулись к утреннему максимуму, ограниченному ставкой регулятора. После этого наметилась стабилизация. Наш период бурного роста примерно на час отстал от периода роста доллара в мире. До этого вечером доллар упал, а ночью был относительно стабилен. Рекорды пока устояли, но выше вчерашнего уровня индекс доллара забрался. Темпы роста у нас выше. Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 9 копеек выше открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Успел с утра до роста. Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет мощного потока квартальных налогов в казначейство. Остальные факторы были совсем слабыми и роли не сыграли.
В среду объем МБ уменьшился с 776.3 до 709.6 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос существенно увеличился и изрядно превысил слегка сократившийся спрос. Большая часть этого превышения пришлась на форвардные сделки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.