|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:44
Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
скупаться нужно было еще "позавчера"...
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 546
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 1054 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:49
Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
турки не пользуются своей валютой в международных расчетах, что нам с этой лирой делать?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6022
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:50
GDV29 написав: Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
скупаться нужно было еще "позавчера"...
Еще не поздно. Курс 34 и 55 я вижу впереди.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10591
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1504 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:59
sequence написав: Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
турки не пользуются своей валютой в международных расчетах, что нам с этой лирой делать?
а я что лирой скупаться призываю?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10591
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1504 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:01
GDV29 написав: Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
скупаться нужно было еще "позавчера"...
Сдавал в июне на большую покупку по 27.10. Сдавал и "плакал". А тут даже до 27 ещё далеко.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02
Товарооборот с Турцией очень профицитен, платежеспособность клиента становится под вопросом.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10591
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1504 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:08
Investor_K написав: Zebra написав:
Еще не поздно. Курс 34 и 55 я вижу впереди.
Поверните голову на 180 град. И это все окажется позади.
Украина получила в 2020-2021 году от мировой энергетической монополии фору в виде дешевого газа и нефти, из за чего смогла очень дешево засадить урожай, удобрить его, газика накачать - фактически деньги, которые недополучили мировые энергетические монополии, они втройне заберут себе в 2022.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10591
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1504 раз.
- Подякували: 2128 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:09
Zebra написав:
Товарооборот с Турцией очень профицитен, платежеспособность клиента становится под вопросом.
все у них хорошо, кроме султана-долбодятла. За платежеспособность их контрагентов может любая страховая подтвердить. А мы периодически получаем рифьюзы, несмотря на хорошую историю и баланс.
так чем скупаться предлагаете? Я было думал лирой, пока дешевая
нэвжэж баксом? ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6022
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 1571 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7865
|13294189
|
|
|28764
|14261462
|
|
|1244
|3593013
|
П'ят 19 лис, 2021 00:58
Hotab
|