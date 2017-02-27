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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 94
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
26%
24
26,50-27,00
32%
30
27,00-27,50
21%
20
27,50-28,00
7%
7
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:44

  Zebra написав:Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.

скупаться нужно было еще "позавчера"...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:45

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:49

  Zebra написав:Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.

турки не пользуются своей валютой в международных расчетах, что нам с этой лирой делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:50

  GDV29 написав:
  Zebra написав:Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.

скупаться нужно было еще "позавчера"...

Еще не поздно. Курс 34 и 55 я вижу впереди.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:59

  sequence написав:
  Zebra написав:Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.

турки не пользуются своей валютой в международных расчетах, что нам с этой лирой делать?

а я что лирой скупаться призываю?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Еще не поздно. Курс 34 и 55 я вижу впереди.


Поверните голову на 180 град. И это все окажется позади. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:01

  GDV29 написав:
  Zebra написав:Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.

скупаться нужно было еще "позавчера"...
Сдавал в июне на большую покупку по 27.10. Сдавал и "плакал". А тут даже до 27 ещё далеко.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Товарооборот с Турцией очень профицитен, платежеспособность клиента становится под вопросом.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:08

  Investor_K написав:
  Zebra написав:Еще не поздно. Курс 34 и 55 я вижу впереди.


Поверните голову на 180 град. И это все окажется позади. :D

Украина получила в 2020-2021 году от мировой энергетической монополии фору в виде дешевого газа и нефти, из за чего смогла очень дешево засадить урожай, удобрить его, газика накачать - фактически деньги, которые недополучили мировые энергетические монополии, они втройне заберут себе в 2022.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:09

  Zebra написав:Товарооборот с Турцией очень профицитен, платежеспособность клиента становится под вопросом.

все у них хорошо, кроме султана-долбодятла. За платежеспособность их контрагентов может любая страховая подтвердить. А мы периодически получаем рифьюзы, несмотря на хорошую историю и баланс.
так чем скупаться предлагаете? Я было думал лирой, пока дешевая
нэвжэж баксом? ))
sequence
 
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