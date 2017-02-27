|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:13
sequence написав: Zebra написав:
Товарооборот с Турцией очень профицитен, платежеспособность клиента становится под вопросом.
все у них хорошо, кроме султана-долбодятла. За платежеспособность их контрагентов может любая страховая подтвердить. А мы периодически получаем рифьюзы, несмотря на хорошую историю и баланс.
так чем скупаться предлагаете? Я было думал лирой, пока дешевая
нэвжэж баксом? ))
относительно дешевый сейчас Евро, но он опять падает, несмотря на вчерашнюю радость некоторых по поводу коррекции.
Сегодня еще +6 коп на долларе, не выходя из дома.
Когда же они прекратят подставляться, чтобы меня не искушал соблазн?
Ведь не хотел сегодня ничего делать.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:31
Zebra написав: GDV29 написав: Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
скупаться нужно было еще "позавчера"...
Еще не поздно. Курс 34 и 55 я вижу впереди.
минулого року
"Zebra
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
"
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:36
dir написав: GDV29 написав: Zebra написав:
Турецкая лира тем временем ползет дальше вверх. Скупайтесь глупцы, в Украине работает много турецкого бизнеса, аукнется по любому.
скупаться нужно было еще "позавчера"...
Сдавал в июне на большую покупку по 27.10. Сдавал и "плакал". А тут даже до 27 ещё далеко.
Добрий день усім.
Тут якраз приблизно влітку більшість і сіла в останній вагон по 27.1 і вище.
То ви запакували овенів, бліна, оце ви злочинець
Майже півроку сівші в як завжди останній вагон пасажири натягують власне дно на прірву сьогодення, погано виходить, мінімум 50 копійок прямого вльоту, а якщо відняти відсотки по ОВДП чи депозиту, то ситуація дійсно трагічно комічна.
Але я дивлюсь на міжбанк і все думаю, коли вже гроші від зелених ахмеджанов скінчаться, все таки 20 ярдів пустих гривень. По задумці НБУ такої маси паперу зі станка повинно були вистачити до нового року, але сильного руху навіть таке варварство не спричинило.
Гривневе паливо ще є, навіть 26.60 на міжбанку помацали, але щось запал затухає, невже знову шлях на 26 вже відкритий.
НБУ пора щось вигадувати, більше 30-ти ярдів вкинув в ринок за пару тижнів,але перекос в сторону гривні нікуди не дівається, з них 20 взагалі "по-беспределу" тупо зі друкарського станка, валютну позицію банків підкорегував, мовляв ще 400 лямів долларів заберем валюти з ринку, а воно все одно не росте.
Можливо пенсію будем давати в долларах чи зарплати?
Бо ніяк інвестняням не по феншую природній ревал.
Треба щось новеньке вигадувати НБУ, бо опять буде болюча ревальвація)))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12068
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 3211 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:45
somilitark написав:
Добрий день усім.
Тут якраз приблизно влітку більшість і сіла в останній вагон по 27.1 і вище.
То ви запакували овенів, бліна, оце ви злочинець
Майже півроку сівші в як завжди останній вагон пасажири натягують власне дно на прірву сьогодення, погано виходить, мінімум 50 копійок прямого вльоту, а якщо відняти відсотки по ОВДП чи депозиту, то ситуація дійсно трагічно комічна.
Але я дивлюсь на міжбанк і все думаю, коли вже гроші від зелених ахмеджанов скінчаться, все таки 20 ярдів пустих гривень. По задумці НБУ такої маси паперу зі станка повинно були вистачити до нового року, але сильного руху навіть таке варварство не спричинило.
Гривневе паливо ще є, навіть 26.60 на міжбанку помацали, але щось запал затухає, невже знову шлях на 26 вже відкритий.
НБУ пора щось вигадувати, більше 30-ти ярдів вкинув в ринок за пару тижнів,але перекос в сторону гривні нікуди не дівається, з них 20 взагалі "по-беспределу" тупо зі друкарського станка, валютну позицію банків підкорегував, мовляв ще 400 лямів долларів заберем валюти з ринку, а воно все одно не росте.
Можливо пенсію будем давати в долларах чи зарплати?
Бо ніяк інвестняням не по феншую природній ревал.
Треба щось новеньке вигадувати НБУ, бо опять буде болюча ревальвація)))
1) напоминаю про сигнал на 27.50 лично от вас - это дно, скупайтесь, глупцы (утрированно, но суть я помню)
2) странно писать, что рост захлебнулся, в упор не видя стоящего с продажей по 26.59 НБУ
3) странно вешать всех собак за рост курса на НБУ, сейчас стоящего со стопом, ограничивающим рост курса
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:51
Разворот на 180 и привет шахтераммм ...*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7865
|13294268
|
|
|28764
|14261508
|
|
|1244
|3593052
|
П'ят 19 лис, 2021 00:58
Hotab
|