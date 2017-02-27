RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8521852285238524

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 94
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
26%
24
26,50-27,00
32%
30
27,00-27,50
21%
20
27,50-28,00
7%
7
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:45

  somilitark написав:Добрий день усім.
Тут якраз приблизно влітку більшість і сіла в останній вагон по 27.1 і вище.
То ви запакували овенів, бліна, оце ви злочинець :lol:
Майже півроку сівші в як завжди останній вагон пасажири натягують власне дно на прірву сьогодення, погано виходить, мінімум 50 копійок прямого вльоту, а якщо відняти відсотки по ОВДП чи депозиту, то ситуація дійсно трагічно комічна.

Але я дивлюсь на міжбанк і все думаю, коли вже гроші від зелених ахмеджанов скінчаться, все таки 20 ярдів пустих гривень. По задумці НБУ такої маси паперу зі станка повинно були вистачити до нового року, але сильного руху навіть таке варварство не спричинило.
Гривневе паливо ще є, навіть 26.60 на міжбанку помацали, але щось запал затухає, невже знову шлях на 26 вже відкритий.
НБУ пора щось вигадувати, більше 30-ти ярдів вкинув в ринок за пару тижнів,але перекос в сторону гривні нікуди не дівається, з них 20 взагалі "по-беспределу" тупо зі друкарського станка, валютну позицію банків підкорегував, мовляв ще 400 лямів долларів заберем валюти з ринку, а воно все одно не росте.
Можливо пенсію будем давати в долларах чи зарплати?
Бо ніяк інвестняням не по феншую природній ревал.
Треба щось новеньке вигадувати НБУ, бо опять буде болюча ревальвація)))


1) напоминаю про сигнал на 27.50 лично от вас - это дно, скупайтесь, глупцы (утрированно, но суть я помню)
2) странно писать, что рост захлебнулся, в упор не видя стоящего с продажей по 26.59 НБУ
3) странно вешать всех собак за рост курса на НБУ, сейчас стоящего со стопом, ограничивающим рост курса
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:13

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:Добрий день усім.
Тут якраз приблизно влітку більшість і сіла в останній вагон по 27.1 і вище.
То ви запакували овенів, бліна, оце ви злочинець :lol:
Майже півроку сівші в як завжди останній вагон пасажири натягують власне дно на прірву сьогодення, погано виходить, мінімум 50 копійок прямого вльоту, а якщо відняти відсотки по ОВДП чи депозиту, то ситуація дійсно трагічно комічна.

Але я дивлюсь на міжбанк і все думаю, коли вже гроші від зелених ахмеджанов скінчаться, все таки 20 ярдів пустих гривень. По задумці НБУ такої маси паперу зі станка повинно були вистачити до нового року, але сильного руху навіть таке варварство не спричинило.
Гривневе паливо ще є, навіть 26.60 на міжбанку помацали, але щось запал затухає, невже знову шлях на 26 вже відкритий.
НБУ пора щось вигадувати, більше 30-ти ярдів вкинув в ринок за пару тижнів,але перекос в сторону гривні нікуди не дівається, з них 20 взагалі "по-беспределу" тупо зі друкарського станка, валютну позицію банків підкорегував, мовляв ще 400 лямів долларів заберем валюти з ринку, а воно все одно не росте.
Можливо пенсію будем давати в долларах чи зарплати?
Бо ніяк інвестняням не по феншую природній ревал.
Треба щось новеньке вигадувати НБУ, бо опять буде болюча ревальвація)))


1) напоминаю про сигнал на 27.50 лично от вас - это дно, скупайтесь, глупцы (утрированно, но суть я помню)
2) странно писать, что рост захлебнулся, в упор не видя стоящего с продажей по 26.59 НБУ
3) странно вешать всех собак за рост курса на НБУ, сейчас стоящего со стопом, ограничивающим рост курса

Не перекручуйте і не маніпулюйте, по-перше 27.50 було весною, в той час як пуйло стягнув до кордонів своїх 200-хх і активно заявляв, що ось ось почнеться операція "звільнення українців від кровавої хунти".
По-друге я не казав, що це дно із дна і треба вляпатися навіть на кредитні, я казав, що кому сильно треба, то в такому випадку можна взяти.
Я сам особисто тоді 2000 у.е. купував для роботи по 27.50, навіть 1000 літом купив по 27 рівно.
Мені трохи навіть євро насипав Хрещатик по курсу 32.10.
Так що не плутайте мої повідомлення із повідомленнями Зебри.
Форумчанин Вій мене питав місяця 2 тому, що я раджу продавати доллар по 26.50?
На що я йому відповів, що зараз ні продавати, ні купувати.
А в кого є гривня, тому краще подивитися ОВДП чи депо місяців на 9 чи 10.
І саме тоді я визначився зі своїм прогнозом "на дальняк", курс до 27-ми до серпня 22-го, і не вище 30-ти до травня 24-го.
і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.
Це після вкидання 20 ярдів "зеленим ахметжданам" і інших варварських методів по стриманню ревальвації.
Уважніше пане Олег, бо я вже разів зо два Вам відповідав стосовно Ваших безпідставних звинувачень с приводу дна по 27.50(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12070
З нами з: 30.12.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 3212 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:18

  somilitark написав:і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.


12:39
Начали покупать у Нацбанка; уже 15 млн долларов купили у него.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:26

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.


12:39
Начали покупать у Нацбанка; уже 15 млн долларов купили у него.

Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив? :evil:
А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка?
А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали? 8)
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12070
З нами з: 30.12.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 3212 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:40

В обменках уже 26.60 / 26.70
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 711
З нами з: 26.06.21
Подякував: 112 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:52

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.


12:39
Начали покупать у Нацбанка; уже 15 млн долларов купили у него.


13:21
Уже купили больше 50 млн долларов у Нацбанка.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:55

  Цитрин написав:В обменках уже 26.60 / 26.70


Есть и такое, но в Харькове в основном по-прежнему 55-70.
А у одного программиста сегодня последний рабочий день.
Но он об этом еще не знает.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:08

  somilitark написав:Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив? :evil:
А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка?
А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали? 8)


Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку? :?
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 08.09.19
Подякував: 509 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8521852285238524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: oleg49 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7865 13301055
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 11:41
serp6769
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2875, 2876, 2877
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28764 14265727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 10:42
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 123, 124, 125
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1244 3596373
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 00:58
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Провідна (197)
19.11.2021 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.