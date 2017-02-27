Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:13

kluychkooleg написав: somilitark написав: Добрий день усім.

Тут якраз приблизно влітку більшість і сіла в останній вагон по 27.1 і вище.

То ви запакували овенів, бліна, оце ви злочинець

Майже півроку сівші в як завжди останній вагон пасажири натягують власне дно на прірву сьогодення, погано виходить, мінімум 50 копійок прямого вльоту, а якщо відняти відсотки по ОВДП чи депозиту, то ситуація дійсно трагічно комічна.



Але я дивлюсь на міжбанк і все думаю, коли вже гроші від зелених ахмеджанов скінчаться, все таки 20 ярдів пустих гривень. По задумці НБУ такої маси паперу зі станка повинно були вистачити до нового року, але сильного руху навіть таке варварство не спричинило.

Гривневе паливо ще є, навіть 26.60 на міжбанку помацали, але щось запал затухає, невже знову шлях на 26 вже відкритий.

НБУ пора щось вигадувати, більше 30-ти ярдів вкинув в ринок за пару тижнів,але перекос в сторону гривні нікуди не дівається, з них 20 взагалі "по-беспределу" тупо зі друкарського станка, валютну позицію банків підкорегував, мовляв ще 400 лямів долларів заберем валюти з ринку, а воно все одно не росте.

Можливо пенсію будем давати в долларах чи зарплати?

Бо ніяк інвестняням не по феншую природній ревал.

Треба щось новеньке вигадувати НБУ, бо опять буде болюча ревальвація))) Добрий день усім.Тут якраз приблизно влітку більшість і сіла в останній вагон по 27.1 і вище.То ви запакували овенів, бліна, оце ви злочинецьМайже півроку сівші в як завжди останній вагон пасажири натягують власне дно на прірву сьогодення, погано виходить, мінімум 50 копійок прямого вльоту, а якщо відняти відсотки по ОВДП чи депозиту, то ситуація дійсно трагічно комічна.Але я дивлюсь на міжбанк і все думаю, коли вже гроші від зелених ахмеджанов скінчаться, все таки 20 ярдів пустих гривень. По задумці НБУ такої маси паперу зі станка повинно були вистачити до нового року, але сильного руху навіть таке варварство не спричинило.Гривневе паливо ще є, навіть 26.60 на міжбанку помацали, але щось запал затухає, невже знову шлях на 26 вже відкритий.НБУ пора щось вигадувати, більше 30-ти ярдів вкинув в ринок за пару тижнів,але перекос в сторону гривні нікуди не дівається, з них 20 взагалі "по-беспределу" тупо зі друкарського станка, валютну позицію банків підкорегував, мовляв ще 400 лямів долларів заберем валюти з ринку, а воно все одно не росте.Можливо пенсію будем давати в долларах чи зарплати?Бо ніяк інвестняням не по феншую природній ревал.Треба щось новеньке вигадувати НБУ, бо опять буде болюча ревальвація)))



1) напоминаю про сигнал на 27.50 лично от вас - это дно, скупайтесь, глупцы (утрированно, но суть я помню)

2) странно писать, что рост захлебнулся, в упор не видя стоящего с продажей по 26.59 НБУ

3) странно вешать всех собак за рост курса на НБУ, сейчас стоящего со стопом, ограничивающим рост курса 1) напоминаю про сигнал на 27.50 лично от вас - это дно, скупайтесь, глупцы (утрированно, но суть я помню)2) странно писать, что рост захлебнулся, в упор не видя стоящего с продажей по 26.59 НБУ3) странно вешать всех собак за рост курса на НБУ, сейчас стоящего со стопом, ограничивающим рост курса

Не перекручуйте і не маніпулюйте, по-перше 27.50 було весною, в той час як пуйло стягнув до кордонів своїх 200-хх і активно заявляв, що ось ось почнеться операція "звільнення українців від кровавої хунти".По-друге я не казав, що це дно із дна і треба вляпатися навіть на кредитні, я казав, що кому сильно треба, то в такому випадку можна взяти.Я сам особисто тоді 2000 у.е. купував для роботи по 27.50, навіть 1000 літом купив по 27 рівно.Мені трохи навіть євро насипав Хрещатик по курсу 32.10.Так що не плутайте мої повідомлення із повідомленнями Зебри.Форумчанин Вій мене питав місяця 2 тому, що я раджу продавати доллар по 26.50?На що я йому відповів, що зараз ні продавати, ні купувати.А в кого є гривня, тому краще подивитися ОВДП чи депо місяців на 9 чи 10.І саме тоді я визначився зі своїм прогнозом "на дальняк", курс до 27-ми до серпня 22-го, і не вище 30-ти до травня 24-го.і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.Це після вкидання 20 ярдів "зеленим ахметжданам" і інших варварських методів по стриманню ревальвації.Уважніше пане Олег, бо я вже разів зо два Вам відповідав стосовно Ваших безпідставних звинувачень с приводу дна по 27.50(((