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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8522852385248525

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 95
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
25%
24
26,50-27,00
33%
31
27,00-27,50
21%
20
27,50-28,00
7%
7
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............19.11.2021..........22.11.2021
дата розрахунку............18.11.2021...........19.11.2021
Євро...............................29,9688................29,9796...+0.04%
Долар США....................26,4427................26,5694...+0.48%
После полудня гривна потеряла еще 2 копейки.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе резво пошли вверх и за 45 минут выросли на 9 копеек. Этот рост остановил НБУ, выйдя с продажей. Котировки плавно откатились на копейку. После этого снова развернулись и столь же плавно вернулись к утреннему максимуму, ограниченному ставкой регулятора. После этого наметилась стабилизация.
Наш период бурного роста примерно на час отстал от периода роста доллара в мире. До этого вечером доллар упал, а ночью был относительно стабилен. Рекорды пока устояли, но выше вчерашнего уровня индекс доллара забрался. Темпы роста у нас выше.
Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 9 копеек выше открытия.
К обеду плавно выросли еще на 1.5 копейки. Получилось выше офера НБУ, но мы уже видели ситуации, когда при серьезном перекосе рынка альтернативные Блумбергу площадки чуть заплывали за буйки. Вести "с полей" о приличном объеме интервенции подтверждают наличие такого перекоса. После обеда опустились на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 15-30 наметилось движение вниз. Пока опустились на копейку.
В мире доллар после полудня продолжил рост, к обеду обновил максимум, после чего отскочил примерно к полуденному уровню.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.2572 (+12) -169
2019 - 24.2039 (+7) +236

2018 - 27.7648 (+1)
2017 - 26.4991 (+2) +7
Окончание периода уплаты квартальных налогов сопровождалось ростом разной интенсивности во все годы.

  vovakwasov написав:Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ.

Учитывая, в каких объемах проводили интервенции при движении в другую сторону, это еще не пожар. Сейчас курс значительно ниже привычного для этого времени. Начнем хвататься за валидол после 29 :)
  vovakwasov написав:Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку?

Я бы в этой фразе "когда" заменил на "если".
Не уверен, что Штатам удастся выполнить план по сокращению эмиссии. Я вижу некоторые косвенные признаки замедления роста экономики. Там начал спадать ажиотаж на рынке автоперевозок, который часто служит одним из самых ранних индикаторов состояния экономики. И это на фоне дефицита техники, который не позволяет заподозрить локальный кризис перепроизводства.
Могут плавно затормозить торможение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:00

  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив? :evil:
А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка?
А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали? 8)


Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку? :?

Так до травня ще 4 засідання Правління з питань монетарної політики, де зможуть дать достойну відповідь, або 4 відповіді. (сарказм). 9 грудня побачимо до якого рівня піднімуть облікову ставку.
У мене вже третій місяць неприємні відчуття, що ми швидко наближаємось до великого і чорного (інші називають, це білим і пухнастим). Масштабів не розумію. Але багато негативних факторів можуть скластись в один пазл на при кінці зими-початку весни (про самий важливий ИХМО - енергетику, я писав)
ПС. Мої флюїді напевно відчули в J.P.Morgan. :) "Аналитики американского банковского холдинга J.P. Morgan ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,5% до 2,3%.". В 2021!. Так у нас же ж такий класний врожай (як ніколи), а стали скільки заліза наплавили (як ніколи). А АйТи +35% (як ніколи). Та шо вони собі думають. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:19

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.

"Нацбанк уже продал 100 млн долларов по 26,59 и выставил на продажу 200 млн долларов по 26,60"
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:35

  GDV29 написав:
  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:і не треба про вагони валюти від НБУ, вчора він нічого не продав, позавчора 8 лямів, а сьогодні напевне максимум зальє 20-ку.

"Нацбанк уже продал 100 млн долларов по 26,59 и выставил на продажу 200 млн долларов по 26,60"

А шо делать, сегодня к нам прибыл первый косяк барж с углем о котором "Центрэнерго" говорило 3 дня назад. :) Надо расплачиваться. :)
https://img.profinance.ru/news/565150-1
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:54

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:56

Чтото я перестал предугадывать в последнее время курс. По 26,25 не взял, думал по 26 взять, а теперь смогу только в начале декабря. Интересно, хотя бы по 27 получится?
fin
 
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